El estrés, las preocupaciones, o también que suframos de alguna dolencia e incluso que tengamos frío ( o calor en verano), puede hacer que no sepamos cómo conciliar el sueño por las noches. Podemos recurrir sin embargo a cenar temprano, para que la digestión no sea un problema añadido o tomar un vaso de leche caliente que siempre se ha considerado el remedio más efectivo para dormir, pero lo cierto es que no es el único. De hecho, queremos desvelarte ahora el remedio casero viral para que puedas dormir toda la noche del tirón.

El remedio viral para dormir toda la noche

Puede que estés en el trabajo o en casa viendo una película después de cenar y notes el cansancio de todo el día y tengas ganas de irte a la cama para ponerte por fin a dormir. El problema llega cuando al meterte en la cama comienzas a dar vueltas y no logras pegar ojo o de hecho te duermes, pero al rato te despiertas y así pasas toda la noche.

Al día siguiente te levantas cansado y si el problema persiste es muy posible que tu salud se vea afectada ante la falta de sueño. Para evitar llegar a este tipo de situaciones, podemos recurrir a un truco que ya se ha viralizado y que se dio a conocer en TikTok.

Una usuaria de esta red social compartió el que para ella es el truco más eficaz para conseguir dormir del tirón. Un remedio que nada tiene que ver con tomar medicamentos o recurrir a la meditación ya que consiste en tomar un alimento que te va a sorprender: la lechuga romana.

La lechuga romana para dormir del tirón

Según esta usuaria, la lechuga romana es un tipo de lechuga capaz de inducir el sueño. En el vídeo muestra como parte varias hojas de lechuga y las hierve en agua. Minutos después se prepara un té de esa infusión de lechuga y de esta forma tan sencilla se logra dormir sin problema toda la noche.

Ella misma no quiso probar el remedio porque tiene una hija pequeña y temía quedarse dormida y que no pudiera oírla en el caso de que la niña la reclamara en mitad de la noche, así que hizo la prueba con su marido que tras asegurar que el té sabía a «agua caliente con hierva», comenzó a notar el efecto y a tener sueño.

A los diez minutos, el hombre ya está dormido y en el vídeo se asegura que dormía del tirón toda la noche.

Todo un remedio que bien merece la pena probar, aunque la usuaria afirma que tal vez comerse una ensalada de lechuga antes de dormir podría conseguir el mismo efecto y ser de paso, una buena cena ligera.