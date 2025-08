Quizá es el refrán que más se repite en ‘El Quijote’: Tiene más de 400 años y lo decíamos a diario en España

Hay refranes que atribuimos a Don Quijote sin que le pertenezcan, pero hay un refrán en concreto que se repite hasta en cuatro ocasiones en la segunda parte de la obra de Miguel de Cervantes: Al buen pagador no le duelen prendas.

Aunque parezca una expresión moderna, la realidad es que ya tiene más de 400 años. El significado es bastante claro, pero lo que muy poca gente sabe es que se repite tantas veces en El Quijote.

En todo caso, Cervantes lo utilizó con una intención clara en cada ocasión: describir con pocas palabras a quien cumple con lo prometido, sin escatimar esfuerzos ni excusas.

Qué significa el refrán ‘Al buen pagador no le duelen prendas’ de ‘El Quijote’

Este refrán es muy directo y describe un caso que podría ser real. Viene a decir que quien tiene intención de pagar, no pone pegas en dar garantías. O dicho de otra manera, que si vas en serio, no te cuesta demostrarlo.

El propio Centro Virtual Cervantes reconoce que lleva usándose más de 400 años, aunque A buen pagador no le duelen prendas ha empezado a caer en desuso.

En todo caso, en contextos actuales podría utilizarse para señalar a quien responde con hechos y no sólo con palabras. Por ejemplo: «Si realmente piensas devolverme el dinero, hazme un bizum ahora. Al buen pagador no le duelen prendas».

El refrán que repiten cuatro veces en la segunda parte de ‘El Quijote’

El refrán podría haber pasado desapercibido si no fuera porque Miguel de Cervantes lo utilizó en cuatro ocasiones durante la segunda parte de El Quijote. Concretamente en los capítulos 14, 30, 59 y 71.

Uno de los momentos más destacados es cuando lo utiliza Sancho Panza, para asegurar que Don Quijote iba a cumplir con todo lo que había dicho y prometido. Es decir, defendió la palabra de su amo.

También aparece en boca del Caballero del Bosque, cuando reta al propio Don Quijote con la misma seguridad.

Y vuelve a usarse en el momento en que Sancho se dispone a azotarse, como parte del trato para desencantar a Dulcinea. En ese momento asegura que dará los golpes con dolor como prueba de su compromiso.

Menciones a la expresión ‘A buen pagador no le duelen prendas’ en la obra de Cervantes

Don Quijote señaló algún refrán como su favorito, pero en ningún caso se repitió tantas veces como este. Para que no tengas que buscarlo en un libro tan extenso, te hemos resumido las cuatro apariciones de A buen pagador no le duelen prendas en la segunda parte de la obra de Miguel de Cervantes.

La primera de todas es en el capítulo XIV:

Al buen pagador no le duelen prendas: el que una vez, señor don Quijote, pudo venceros transformado, bien podrá tener esperanza de rendiros en vuestro propio ser. Mas porque no es bien que los caballeros hagan sus fechos de armas ascuras, como los salteadores y rufianes, esperemos el día, para que el sol vea nuestras obras.

Vuelve a usarlo Sancho Panza en el capítulo XXX:

—Así es verdad —respondió Sancho—, pero al buen pagador no le duelen prendas, y en casa llena presto se guisa la cena: quiero decir que a mí no hay que decirme ni advertirme de nada, que para todo tengo y de todo se me alcanza un poco.

Lo usa otra vez Sancho Panza para defender a Don Quijote en el capítulo LIX:

—¿Quién ha de ser —respondió Sancho— sino el mismo don Quijote de la Mancha, que hará bueno cuanto ha dicho y aun cuanto dijere, que al buen pagador no le duelen prendas?

Y en última instancia lo repite Sancho en el ya mencionado episodio con Dulcinea, el capítulo LXXI:

—Al buen pagador no le duelen prendas —respondió Sancho—: yo pienso darme de manera que sin matarme me duela, que en esto debe de consistir la sustancia deste milagro.