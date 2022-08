Como cada año, el último miércoles del mes de agosto es cuando se celebra la famosa Tomatina de Buñol (Valencia). Este 2022 coincide además con el último día del mes, de modo que puede ser una original manera de despedirnos de las vacaciones. Esta es la famosa batalla donde se lanzan tomates, una de las fiestas más populares de España en la que los tomates son los grandes protagonistas, pero ¿sabemos cuáles se utilizan? Descubramos a continuación, qué tipo de tomate se utiliza en la Tomatina.

Qué tipo de tomate se utiliza en la Tomatina

La Tomatina es la celebración que marca las fiestas de Buñol, aunque se ha convertido en algo tan popular que cada año genera más y más expectación y acumula a un gran número de visitantes. Tanto es así que en 2012 se comenzó a cobrar entrada (12 euros), con el fin de controlar algo más el aforo dado que no podemos dejar de olvidar que pertenece a unas fiestas locales y también de poder contratar a más personal para atender a todos aquellos que acuden a la fiesta.

Una fiesta muy curiosa y divertida que puede sin embargo, hacernos pensar que es todo un desperdicio de tomate (se utilizan cada año casi 150.000 tomates) aunque no es así exactamente. De hecho, los tomates que se usan se cultivan especificamente en Extremadura y Xilxes, en la provincia de Castellón y están super maduros, tanto es así que no tienen un sabor particularmente agradable. La ciudad de Buñol los compra baratos y están tan maduros que si no se utilizaran para la fiesta se acabarían tirando.

La batalla del tomate, que es el principal atractivo de la fiesta, dura alrededor de una hora y no hay restricciones demasiado específicas (más adelante repasamos algunas «normas).

¿Qué llevar en la Tomatina?

No hay ropa oficial de la Tomatina pero es recomendable que lleves ropa vieja (camisas o camisetas) ya que probablemente la tengas que tirar una vez acabe la fiesta.

Los organizadores del festival también recomiendan el uso de gafas de natación para evitar que el jugo de tomate entre en contacto con los ojos. Usa zapatos cómodos y cerrados como deportivas para que no se te mojen los pies. Las cámaras corren peligro de averiarse al mojarse con el jugo de tomate de modo que es mejor que no saques el móvil o que de hecho, lo dejes en casa.

Las normas de la tomatina

Esta festividad es una forma de pintar de rojo toda la ciudad (y todos sus habitantes) cada agosto. Sin embargo, para mantener la diversión a salvo, debe haber algunas reglas y recomendaciones a seguir.

Es muy importante que los participantes no ingresen al área donde se desarrolla la pelea de alimentos con botellas u objetos duros. Cuando lances un tomate, primero tendrás que aplastarlo para que el impacto no dañe a nadie. Asimismo, es recomendable mantenerse alejado de los camiones donde se almacenan los tomates y sobre todo la regla más importante de todas: ¡no parar de lanzar tomates y divertirse!.