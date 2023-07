Sustancia amorfa: todo lo que debes saber y cuál es su funcionamiento

A pesar de que hoy en día usamos esta palabra para adjetivar distintas cosas, la idea de amorfismo viene del estudio molecular. Probablemente hayas leído o escuchado sobre ellas, y te preguntarás qué es una sustancia amorfa y qué características tiene.

Como su propio nombre indica, éstos son elementos que no tienen una forma definida desde el punto de vista molecular. Mayormente los gases y líquidos son amorfos, pero también existen sustancias sólidas que no están limitadas por una forma.

Una sustancia amorfa, viene del griego «a-morphus», donde la totalidad de gases y líquidos son amorfos, al igual que mucho sólidos no cristalinos. Estamos ante una sustancias que nos causan curiosidad, precisamente por esa ausencia de forma.

¿Qué es una sustancia amorfa?

La principal cualidad de estos elementos es que no están restringidos a una forma molecular invariable. Es decir, los átomos internos no están bloqueados en su lugar sino que pueden moverse con libertad. Es lo contrario de lo que pasa con las sustancias cristalinas. En ellas, los átomos sí están bloqueados y no poseen libertad alguna. Por lo tanto el comportamiento de las sustancias es diferente.

Como explicábamos, la totalidad de los gases y líquidos son amorfos. Eso se debe a su baja densidad en relación a los sólidos. Suelen mantenerse juntos y, al ser fluidos, pueden adaptarse a la forma del recipiente que los contiene. Por ejemplo, cuando hacemos hielo, el agua en su estado natural se adapta a la cubetera. Pero una vez que se solidifica pierde la adaptabilidad.

En cuanto a los sólidos no cristalinos, tienden a ser elementos viscosos y pueden confundirse con los líquidos. Para saber cuál es, hay una regla que dice que si una sustancia tiene una viscosidad mayor de 10^14,6 en equilibrio es un sólido amorfo y no un líquido.

Gases y líquidos

La totalidad de los gases y líquidos como decíamos son amorfos. Cuentan con una densidad bastante baja si la comparamos con los sólidos, por lo que suelen mantenerse juntos por lazos débiles como de hidrógeno, lazos bipolares y fuerzas de Vander Waals. Añadimos que los gases y líquidos son fluidos, por lo que asumen la forma del contenedor en el que se ubican.

Aplicaciones de sólidos amorfos

Existen un gran número de sólidos amorfos diferentes con los que nos podemos cruzar a diario y en varios campos tecnológicos. Las sustancias amorfas que son más comunes son las variedades de vidrio y de polímeros vidriosos (los plásticos). Otros usos de los sólidos incluyen los dieléctricos y las coberturas protectoras que usan en circuitos integrados.