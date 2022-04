El té de burbujas es un tipo de té que parece estar bastante de moda actualmente. Son muchas las personas que lo toman y presumen de ello en redes sociales ya que se caracteriza por tener unas pequeñas bolitas de colores que depositadas en la base parecen ser las causantes de que nuestra bebida tenga un determinado sabor, pero ¿Qué son exactamente las bolitas en el fondo del té de burbujas? Dado que parecen plásticos, también es posible que re preguntes: ¿Es algo sano masticar y tragar esa bolitas una vez llegamos al fondo de nuestra bebida?.

¿Qué son las bolitas del té de burbujas?

El té de burbujas o «bubble tea» es delicioso y refrescante. Pero también es desconcertante para muchas personas que se preguntan que son esas bolitas masticables en el fondo de la taza.

Por lo general, no tienen mucho sabor, aparte de un poco de dulzor, pero por alguna razón, no puedes evitar sorberlas a través de la pajita con la que te bebes este tipo de té y masticarlas pero ¿nunca te has preguntado qué son?.

Las bolitas del té de burbujas no son más que perlas de tapioca , más comúnmente, perlas de tapioca negra, pero también se pueden encontrar de colores.

Sí, los pequeños trozos masticables en el fondo de su té son esencialmente lo mismo que se usa para hacer un postre del que tal vez has oído hablar el pudín de tapioca y también el yogur de yuca, dado que la tapioca es simplemente un almidón extraído de la raíz de la planta de yuca.

No solo son seguras para comer, sino que no contienen gelatina, así que también son aptos para veganos.

Cuál es el origen del té de burbujas

El té de burbujas se inventó en Taiwán. Según una historia , hace años, un vendedor de té taiwanés a la salida de una escuela agregó las bolitas de yuca a sus tés batidos para que sus bebidas destacaran entre los estudiantes. Aparentemente, funcionó.

Las bolitas o perlas en realidad no sirven para mucho en el té, aparte de agregar una textura, un ligero sabor y un poco de diversión para disfrutar junto con la bebida, y no pasa nada si te las tragas pero cuidado con hacerlo a menudo, dado que debes saber que estas pequeñas bolitas contienen además pequeñas trazas de policlorobifenilos (PCB) que es un compuesto químico que puede ser potencialmente cancerígeno.