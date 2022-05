¿Qué significan POV y GPI en las redes sociales? Seguro que navegando por videos y memes populares en Instagram y TikTok habrás visto el término POV y te has preguntado cuál es su significado. Y también últimamente se puede ver mucho GPI, del que puede que tampoco sepamos qué significa. Si no formas parte de la generación Z seguramente no tendrás ni idea en ninguno de los dos casos. Y dado que tanto POV como GPI, han pasado a formar parte del argot social y ahora es tan común, ha llegado el momento de saber de una vez por todas qué significan y por qué se usan.

¿Qué significan POV y GPI?

Comenzaremos hablando de POV si bien parece ser más usado y además de forma internacional. En realidad, es el acrónimo de «Point of View» , y aunque se ha popularizado en los últimos tiempos en las redes sociales, el término ya existía antes. De hecho es importante saber que POV es una técnica de «shooting» o forma de grabar o rodar, utilizada en la industria del cine y en los deportes para mostrar la escena/juego a través de los ojos de un personaje/jugador.

Incluso en plataformas como TikTok POV significa Punto de Vista, pero aquí adquiere una connotación particular. El contenido que usa el término POV en una leyenda o como un hashtag (#pov) generalmente ve a los usuarios imitando a alguien, inspirándose en personas y hechos de la vida cotidiana. Suelen ser vídeos divertidos e irónicos, que pretenden hacer reír al espectador con actitudes y expresiones exageradas, diríamos estereotipadas.

Pero POV en Internet también se puede usar para significar «Este es mi punto de vista», «Así es como veo la situación». En las redes sociales también puede tener la connotación de «Tengo derecho a mi opinión», convirtiéndose esencialmente en una advertencia para evitar los comentarios de los haters, ya que destaca el derecho democrático a decir lo que piensas incluso si alguien se puede sentir ofendido. En los videos también puede indicar una invitación al espectador a mirar una determinada situación desde su propia perspectiva.

¿Y GPI?

En cuanto a GPI es un argot o acrónimo que es más usado en países latinos y también en España dado que su significado es el de «Gracias por Invitar» y suele relacionarse con vídeos o memes en los que podemos ver alguna situación divertida y ese «GPI» para indicar con sarcasmo que esa persona se ha perdido esa situación. También se utiliza mucho en los comentarios de redes sociales y es tal su nivel de uso que incluso la RAE acoge el significado que hemos mencionado aunque no tenga una validez lingüistica.

Ahora ya puedes ver vídeos, memes o mensajes en redes sociales y entenderlos de la misma manera que los adolescentes o la llamada Generación Z.