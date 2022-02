¿Qué pasa realmente si disuelves una aspirina en Coca-Cola?

Basta con introducir dos palabras clave en el cuadro de búsqueda de Google como » aspirina » y » Coca cola «, para que seas testigo de la leyenda urbana que corre por internet sobre lo que pasa si disuelves una aspirina en Coca-Cola. Algo que durante años se ha considerado como una especie de «revitalizante» o «chute de energía» e incluso con «propiedades alucinógenas» pero que en realidad no parece ser así. Veamos entonces qué le sucede a nuestro organismo si bebemos una Coca-Cola que lleva una aspirina disuelta.

Aspirina disuelta en Coca-Cola

Al margen de servirte para poder cargarte de energía, se suele tener también la creencia de que la combinación de la famosa bebida estadounidense y este medicamento, producido por la multinacional farmacéutica Bayer, produciría efectos psicodélicos o, según atestiguan algunos usuarios en la red, consecuencias similares a las que resultan de la ingesta de poderosos afrodisíacos. Rumores, de hecho, objeto de evaluación en sitios como leggendemetropolitane.net y Snopes que describen estas suposiciones como tales.

Un tema que también involucró a Paolo Attivissimo, un periodista italiano que publicó en su propio blog un post sobre todo lo que había sentido al tomarse una Coca-Cola con una aspirina disuelta dentro.

“Hice la prueba en vivo», se lee en la publicación de Attivissimo, «al principio me tomé una aspirina e inmediatamente me tomé una botella de Coca-Cola. No pasó nada».

De hecho, como dice Bayer, la combinación es inofensiva y en determinadas circunstancias puede incluso ser beneficiosa: “La Coca-Cola, al contener cafeína, no interfiere en el mecanismo de acción del medicamento pero aumenta sus propiedades analgésicas”. Naturalmente, se aplican las precauciones normales: «si eres alérgico a la aspirina o tiene problemas gástricos, es mejor evitar los cócteles de este tipo”.

En otras palabras, los controles realizados por el periodista confirmaron la falta de fundamento científico de esto como una leyenda urbana.

Precisamente, Attivissimo subraya los riesgos virales de estas leyendas: «Lo cierto es que el mito de la peligrosidad de la combinación de aspirina y Coca-Cola es un engaño, aunque por ejemplo la película Grease habla de ello y es citado en una canción». De hecho parece que es precisamente a partir de la película de 1978 y del hecho de que se dijera de ello que era una mezcla «tóxica» que nació la leyenda urbana que con el tiempo se convirtió en la creencia de que podías ver cosas si tomabas estas dos sustancias a la vez o que te llenabas de energía cuando parece que no es así realmente.

Contra la resaca y el dolor de cabeza

Otras personas que han probado esta combinación de Coca-Cola y aspirina sin embargo, parece que sí le han encontrado un sentido al hecho de mezclarla. De hecho parece que es un método o remedio para combatir la resaca dado que el alcohol deshidrata y el hecho de tomar una Coca-Cola nos hidratará pero si además lleva una aspirina, que es un analgésico, nos permitirá aliviar el temido dolor de cabeza que se sufre tras pasarnos con la bebida.