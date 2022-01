Conocida por ser el refresco más popular en todo el mundo, Coca-Cola ha ido cambiando a lo largo de los años con el fin de ofrecer a sus clientes, distintas versiones de su bebida, incluyendo aquellas destinadas a personas que desean cuidar la línea. Sin embargo, ya no es solo cuestión de poder pedir una Coca-Cola Light, sino que desde hace algún tiempo también existen en el mercado Coca-Cola Zero y Coca-Cola Zero Zero. Todas ellas por lo visto tienen como objetivo que nos cuidemos al tomar Coca-Cola, pero ¿son lo mismo? Esta es la diferencia entre Coca Cola light, Coca Cola Zero y Zero Zero.

Coca light, Coca Cola Zero y Zero Zero

Cuando se trata de elegir una Coca-Cola que no contenga tantos azúcares y calorías como la bebida original, una de las primeras opciones en las que pensamos es la Coca-Cola Light, que nació de hecho en la década de los 80 a raíz de una bajada en el consumo de Coca-Cola por parte de las mujeres en los Estados Unidos. La razón no era otra que la fiebre que se vivió en aquella época por la gimnasia y estar en forma así como adelgazar (¿nos hemos olvidado de los vídeos de fitness de Jane Fonda?) por lo que fueron muchas las mujeres que optaron por eliminar Coca-Cola de su dieta.

El lanzamiento de una ¿bebida para mujeres?

Para evitar un descenso masivo en sus ventas, The Coca-Cola Company puso su maquinaria a trabajar y lanzó la que en Estados Unidos se conoce como «Diet Coke» y que en el resto del mundo se vende como Coca-Cola Light. Una versión de la Coca-Cola de siempre pero sin calorías o al menos es lo que siempre se ha dicho dado que varios análisis han dado como resultado que sí tiene calorías (en concreto 1 caloría por cada 100 ml).

Con los años, esta versión «light» de Coca-Cola se estableció en el mercado con un nivel de ventas bastante bueno (en España el 38% de las ventas de Coca-Cola se corresponden precisamente a la Coca-Cola Light y también a la Coca-Cola Zero), pero dio pie a otra cuestión que de nuevo surgió en Estados Unidos y que resulta bastante sorprendente: los hombres asociaban la «Diet Coke» con ser una bebida de mujeres, por lo que The Coca-Cola Company quiso idear una bebida similar que atrajera al público en general, tanto hombres como mujeres y también adolescentes, teniendo en cuenta que para estos últimos el debate de los últimos años se ha centrado en evitar que los jóvenes tomen tantos refrescos.

La llegada de Coca-Cola Zero y Zero Zero

De este modo, en 2005 salió al mercado Coca-Cola Zero que llegó a España un año más tarde. Se trataba de una nueva versión de la famosa bebida pero que en este caso y a diferencia de la Coca-Cola Light no solo no tiene calorías, sino que tampoco tiene azúcares. En su lugar, y para mantener el sabor original de Coca-Cola, se utilizan edulcorantes que en teoría evitan que nuestro cuerpo sume las calorías de más que se consumen al beber una simple Coca-Cola (que contiene 30 gramos de azúcar cuando la dosis diaria de azúcar que recomienda la OMS, es de solo 20 gramos).

En concreto, Coca-Cola Zero utiliza como edulcorante el aspartamo, que es 200 veces más dulce que el azúcar y por tanto se necesita menos cantidad para lograr ese característico sabor dulce que tiene la bebida.

¿Y la Coca-Cola Zero Zero? Esta es la bebida más reciente de entre las versiones más suaves de Coca-Cola (lanzada en 2010) y en su caso tenemos que decir que no solo no tiene calorías, sino que además tampoco contiene azúcares ni cafeína.

Resumiendo podemos entender entonces, aunque habría que analizar al detalle todos y cada uno de sus ingredientes, Coca-Cola Light es la versión sin calorías de Coca-Cola, mientras que Zero no tiene calorías, y tampoco azúcares, y Zero Zero elimina todo lo mencionado y también la cafeína dando como resultado una bebida que está formada principalmente de edulcorantes y colorantes, lo que se traduce también en ser la Coca-Cola más impopular de las tres que estamos analizando dado que no parece que guste demasiado al público en general si bien su sabor es mucho más suave y además incluso el color es más claro.