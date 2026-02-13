¿Qué significa que sea viernes 13 y por qué da tanto miedo?

Cada vez que llega un viernes 13 la gente hace mención de la mala suerte o de lo terrible que resulta este día. Este año, cuando ya entramos en la recta final de diciembre y estamos a punto de pasar la página del calendario, éste nos sorprende con un viernes 13, pero ¿por qué éste día es tan aterrador para algunas personas mientras que a otras les da más miedo el martes 13?

¿Qué hace que el viernes 13 sea tan aterrador?

¿Te encuentras evitando cualquier asociación con el número 13, porque lo relacionas con mala suerte o muerte inminente? Si lo haces, no está solo. En realidad tienes algo en común con innumerables personas en todo el mundo, incluido el famoso autor de terror y suspense, Stephen King , que tiene triscaidecafobia , que es el temor al número 13. Y si temes el día, viernes 13, entonces puedes tienen algo aún más aterrador: parascevedecatriafobia, el término técnico para el miedo al viernes 13.

Si bien una forma grave de esta fobia es rara, existe una inquietud tan generalizada sobre el número que muchos hoteles y edificios evitan el número 13 y algunas aerolíneas, incluida Lufthansa, saltan de la 12 a la 14 al numerar filas en sus aviones.

¿Qué pasa con el número 13?

Por lo visto todo este temor y miedo generalizado tiene más que ver con folclore y la omnipresencia cultural de la superstición que con un hecho en concreto, o un dato real y probado para decir que el número 13 da realmente mala suerte.

Para saber más al respecto tenemos que echar la vista atrás hasta la mitología nórdica en la que Loki, el dios del engaño, fue el decimotercer invitado en llegar a la cena, y otro dios fue asesinado ese día. En la Biblia, Jesucristo fue traicionado por Judas, su decimotercer discípulo.

Y, por supuesto, están las series de televisión, los videojuegos, los libros y las películas, y la que es más notoria de todos: la franquicia de películas de terror de Viernes 13 , que perpetúan la triscaidecafobia y acentúan la parascevedecatriafobia.

De hecho esta saga de películas protagonizada por el terrorífico personaje de Jason Voorhess es para muchos la gran responsable de que el temor al viernes 13 fuera en aumento, pero este es un día y un número del que se dice también que se producen más accidentes.

De hecho, mucha gente teme verdaderamente al viernes 13 ya que en los últimos años se han producido algunos eventos bastante trágicos que han coincidido con este día. Por ejemplo el accidente del Costa Concordia, el crucero que naufragó en 2012 frente a la costa de la isla Giglio que le costó la vida a 32 personas y más de 4.000 evacuados se produjo un viernes 13 (de enero) y un estudio del British Medical Journal que analizaba los accidentes de tráfico en una región británica entre 1989 y 1992 concluyó que cuando se producía un viernes 13 los accidentes aumentaban un 52%.

En 1984, King escribió un artículo para el New York Times en el que compartía su miedo a los 13, que admitió que era «irracional», al tiempo que describía las tragedias de la historia que sucedieron el viernes 13. Señaló que es especialmente cauteloso con los años en los que se producen tres viernes 13, algo que King define «años de triple revés». (El próximo año con tres viernes 13 es 2026).

De este modo y dado que hoy es precisamente viernes 13, algunas personas pueden sentirse ansiosas . Si es así, puede ayudar tratar de disociar el número y el día de la negatividad y considerar las cosas positivas que recuerdes que te hayan sucedido en un día que haya sido día 13 y por otro lado, siempre se alude a lo mismo: es viernes de modo que en lugar de tener miedo porque sea además día 13, celebremos que por fin ha llegado el fin de semana.