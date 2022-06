Se acerca el verano y seguro que uno de los planes que tienes en mente, o que de hecho ya has llevado a cabo, será ir a la playa, pero ¿alguna vez te has fijado en cómo es la arena? Al margen que podemos encontrar granos que pueden variar tamaño (debido principalmente a los sedimentos que van dejando las olas y que se corresponden con distintos tipos de rocas y minerales) lo cierto es que no todas las playas tienen arena del mismo color. Puede que siempre se piense en la arena de color marrón suave que solemos ver en nuestras ciudades, pero ¿Qué pasa con las playas de arena blanca o las que son de arena negra? Descubramos ahora por qué el color de la arena puede ser diferente en cada playa.

El color de la arena en cada playa

Lo primero que haces nada más llegar al mar es hundir los pies en la suave arena. La playa llama la atención, sobre todo si es una extensión infinita de diferentes colores. Así es, el color de la arena puede variar desde el beige o marrón clásico, pasando por el amarillo y el blanco, hasta el rosa y el rojo. Pero, ¿de qué depende el tono diferente ?

El color arena clásico

El color de arena más común es definitivamente es el dorado, pero también se considera que lo es gris ratón . Ambos colores se encuentran en los arenales más extendidos, pero al ser los más comunes suelen ser los menos apreciado. De hecho, el gris siempre se ha considerado un color triste y tétrico y en cuanto al dorado, aunque gusta bastante lo tenemos tan asumido que no lo valoramos. Por ello, parece que cuanto más clara es la arena, más apreciada por los turistas.

El clásico gris ratón se debe a que la arena está formada por granos de roca muy pequeños. Estos granos se obtienen de la erosión de las rocas, que normalmente son grises.

Y en las playas en las que vemos que es de color dorado, se debe principalmente a la presencia del sedimentos calizos muy claros. También los restos ferrosos, cálcicos o pequeños feldespatos, hacen que la arena de la playa adquiera ese color.

¿Por qué la arena puede ser de diferentes colores?

Como se mencionó anteriormente, la vista y el placer parecen preferir la arena más fina y clara. Los diferentes tonos de color de la arena crean paisajes extraordinarios. En nuestro planeta hay varias playas coloridas, teñidas de rosa, rojo y dorado. Pero, ¿de qué depende la diferencia de colores? Las diferentes tonalidades derivan del origen de la arena o de la presencia de algunas algas y rocas cerca del mar, que erosionan la superficie.

En Italia, por ejemplo, está la playa rosa de la Isla de Budelli en el extremo norte de Cerdeña. El color rosado de la arena depende de la presencia de numerosas conchas calcáreas de un alga rosa llamada foraminíferos. Si viajas a Grecia, sin embargo, puedes visitar una playa roja , que debe su color a un acantilado de lava roja.

O en nuestro propio país, España, tenemos playas negras . Esto se debe a que los granos de arena provienen de la erosión de las rocas volcánicas.

Y en el Caribe, es típico encontrar playas de arena blanca debido al carbonato cálcico, aunque en Australia existe una playa que tiene el récord guiness de playa de arena más blanca del mundo y en su caso, el color se debe al granito rico en magnesio y cuarzo.