¿Por qué las avispas alfareras hacen su nido en las persianas? El sencillo truco para eliminarlas si las tienes en casa

Es posible que hayas notado unos pequeños y curiosos montículos de barro en las persianas de tu casa, y te estés preguntando de qué se trata. Las avispas alfareras son las responsables de estos nidos tan peculiares.

Estos insectos suelen elegir espacios protegidos y discretos, como las persianas, para construir sus diminutas «vasijas de barro». Dentro de ellas, almacenan alimentos para sus crías, asegurándose de que puedan alimentarse al nacer. Aunque estos nidos no representan un riesgo directo, puede que te incomode su presencia en casa.

Afortunadamente, hay formas sencillas y efectivas para eliminarlos. Con un sencillo truco, podrás mantener tu hogar libre de estos animales inesperados.

¿Cómo es una avispa alfarera?

Este tipo de avispas son de una subfamilia conocidas como eumeninos (Eumenianae). Hasta el momento no representan una amenaza grave ya que no se han detectado efectos sobre los nuevos ecosistemas colonizados.

El tamaño de esta avispa es más bien grande y puede alcanzar los 17 milímetros. Tiene un cuerpo de coloración negra manchado con unas franjas amarillas en la parte inicial y en el final del tórax y abdomen.

Son avispas solitarias, a diferencia de otras que tienen un comportamiento más social. Los machos tienen una longevidad de tres o cuatro semanas, mientras que las hembras suelen vivir de dos a tres meses.

Por otra parte, la reproducción de este insecto se basa en poner huevos. Las hembras invierten toda su vida en ello.

Las zonas comunes donde construyen las avispas alfareras sus nidos

Los nidos de este tipo de avispas son bastantes peculiares. La mayoría de ellas construyen nidos en forma de ánfora romana, elaborados moldeando el barro y combinado con su propia salvia que usan como cemento.

La construcción de estos nidos se realizan durante los meses más cálidos del año, pero también dependerá de la zona donde se encuentren. Las zonas donde las avispas alfareras construyen sus panales son diversas: en las persianas de las viviendas, en la rama de los árboles, en los salientes de los edificios, etc. Estos lugares no son elegidos al azar sino que lo hacen para proteger a sus crías de la lluvia, bajas temperaturas y de depredadores.

El truco para eliminar un nido de avispas alfareras en una persiana

Eliminar nidos de avispas puede ser peligroso y complicado, especialmente si los nidos son grandes o están ubicados en lugares de difícil acceso. En la mayoría de situaciones, es más seguro recurrir a un servicio profesional de desinsectación.

No obstante, existen remedios caseros que algunos profesionales recomiendan usar en caso de que el panal sea pequeño. Si no estás seguro de las dimensiones de este problema, será mejor que no lo hagas.

Hay algunos métodos como usar una pulverización de agua y jabón para eliminar estas avispas alfarera. Otra opción casera es hacer una mezcla de vinagre y agua y rociar el nido de esta sustancia. También puedes utilizar espuma expansiva para sellar las entradas y grietas alrededor del nido. Por último, puedes seleccionar un insecticida en aerosol específico para eliminar estos insectos.