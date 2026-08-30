Los psicólogos dicen que las personas que prefieren mandar mensajes de Whatsapp escritos en vez de audios lo hacen porque son introvertidas, independientes y reflexivas

¿Prefieres escribir mensajes de texto por WhatsApp o enviar audios durante las conversaciones que mantienes con tus amigos y familiares? Aunque para muchas personas esta decisión responde únicamente a una cuestión de comodidad o rapidez, los psicólogos apuntan a que también podría guardar relación con determinados rasgos de personalidad y con la manera en que cada individuo afronta y procesa sus relaciones sociales.

Según la Asociación Americana de Psicología, quienes se decantan por la comunicación escrita suelen valorar especialmente el control, la claridad y la coherencia emocional. No significa que huyan del contacto con los demás, sino que prefieren un medio que les permita expresarse con calma y pensar lo que quieren decir.

¿Por qué hay personas que prefieren mandar mensajes de WhatsApp escritos?

La preferencia por comunicarse mediante mensajes escritos es bastante habitual entre las personas introvertidas. Ahora bien, esto no significa que rechacen las relaciones sociales, sino que suelen gestionar su energía emocional de una forma más cuidadosa. Los mensajes de texto proporcionan un espacio de comunicación tranquilo, sin la necesidad de responder al instante.

Otro perfil que suele sentirse más cómodo con los mensajes escritos es el de las personas reflexivas. Antes de responder, se toman su tiempo para pensar qué quieren transmitir y cuál es la mejor manera de hacerlo. Escribir les permite ordenar sus ideas, revisar lo que quieren decir y comprobar que sus palabras reflejan realmente aquello que pretenden comunicar.

Elegir los mensajes escritos frente a los audios también es habitual en personas que conceden un gran valor a su autonomía e independencia. Como este tipo de comunicación no exige una respuesta inmediata, proporciona mayor margen para pensar las ideas y expresar opiniones sin sentirse condicionadas por la situación. Esta forma de comunicarse puede estar relacionada con personas que confían en su propio criterio y que prefieren defender sus decisiones o puntos de vista de forma razonada y sin prisas.

Asimismo, quienes utilizan habitualmente los mensajes de texto también pueden prestar especial atención a la manera en que sus palabras afectan a otras personas. En lugar de responder de manera impulsiva, estas personas suelen detenerse a valorar cómo podría interpretar el mensaje quien lo recibe. De esta manera, buscan cuidar la conversación y evitar malentendidos o conflictos innecesarios.

‘Carga cognitiva innecesaria’

Eliminar esa sensación de urgencia también disminuye lo que los expertos denominan «carga cognitiva innecesaria». Se trata de aquellas exigencias que no están relacionadas con el contenido de la conversación, sino con la manera en la que esta se desarrolla. Mantener el ritmo, interpretar determinadas señales sociales o gestionar los silencios requiere recursos mentales que podrían emplearse en reflexionar mejor.

Cuando ese reloj invisible deja de marcar el ritmo, la mente tiene más libertad para organizar las ideas. Surge entonces la posibilidad de escoger las palabras con más cuidado, releer el mensaje antes de enviarlo y construir una respuesta que se ajuste mejor a aquello que realmente se quiere expresar.

Así, la idea de que la espontaneidad es sinónimo de autenticidad comienza a perder fuerza. Responder rápidamente no significa necesariamente ser más sincero. Es más, en ocasiones sucede justo lo contrario: la rapidez impulsa respuestas automáticas, mientras que tomarse unos segundos permite actuar con mayor intención.

¿Y quienes prefieren enviar audios?

Los psicólogos apuntan a que quienes se decantan por los audios pueden buscar una comunicación más cercana y expresiva, puesto que la voz permite incorporar matices, emociones y entonaciones que resulta mucho más difícil trasladar por completo a través de un texto. Sin embargo, detrás de este comportamiento también puede existir un deseo de controlar la manera en que se transmite una emoción o de cuidar la imagen que recibe el interlocutor. Algunas personas llegan a reproducir varias veces sus propias notas de voz debido a cierta inseguridad o para comprobar que han expresado correctamente aquello que querían decir.

De acuerdo con el psiquiatra y psicoanalista argentino José Eduardo Abadi, «preferir enviar audios en lugar de escribir o hacer llamadas no siempre está relacionado únicamente con practicidad, sino también con una necesidad inconsciente de tener mayor control sobre la conversación. cuando una persona manda una nota de voz puede decidir exactamente qué decir, en qué tono expresarse e incluso repetir el mensaje antes de enviarlo si siente que no comunicó correctamente lo que quería transmitir», según recoge Chic Magazine.

Y añade: «a diferencia de una llamada en tiempo real, el audio permite preparar mejor la interacción y reducir la posibilidad de interrupciones o respuestas inesperadas, algo que genera una sensación de mayor seguridad para quien se comunica de esta manera. Esta dinámica puede reflejar una forma de mantener presencia en la conversación sin exponerse completamente a la inmediatez del diálogo directo».

Más allá de la comodidad, algunos especialistas consideran que recurrir habitualmente a las notas de voz también puede guardar relación con la forma en la que una persona expresa sus emociones y establece vínculos sociales.