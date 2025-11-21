La prenda que todos acumulamos en el armario y debemos tirar inmediatamente: lo dicen los expertos

Tener una casa ordenada es una asignatura común de todos los españoles. Esto requiere de una gran dedicación y un ejercicio de paciencia continua que en ocasiones no se encuentra por los quehaceres del día a día. Por ello, siempre es bueno dedicarle un tiempo a la semana a zonas que solemos descuidar durante la semana, como pueden ser los armarios. Una experta en la materia ha dado la clave sobre la prenda que solemos guardar en el armario y que deberíamos sacar ya de este mueble.

Ordenar un armario también exige de arte y más teniendo en cuenta las prendas de ropa que acumulamos en casa durante todo el año. Con la llegada de octubre y las bajas temperaturas llega un temido momento para todos: sustituir la ropa de verano por la de invierno. Esto es algo que tenemos que afrontar al menos durante dos veces al año y durante estas semanas ha llegado el momento para que millones de españoles ajusten cuentas con su armario.

Cambiar la ropa del armario de una estación a otra exige conocer algunos consejos para que todo quede ordenado de la mejor forma posible y la influencer Vanesa Travieso ha dejado claro la prenda de la que puedes prescindir en tu armario para que todo quede de la mejor forma posible. Aprovechando la publicación de su nuevo libro, ‘El poder detrás del orden’, esta experta en la materia da una series de tips sobre la mejor forma de ordenar una casa.

La prenda que tienes que sacar del armario

Vanesa Travieso, según recoge la página web especializada El Mueble, ha puesto en el foco en los pijamas como una de las prendas que hay que dosificar en los armarios para dejar hueco a otras. Esto también nos ha pasado a todos, la acumulación de pijamas entre los de invierno y verano que acaban amontonándose por toda la casa incluso faltándoles alguna parte.

Por ello, Vanesa Travieso, o @ponorden como se denomina en las redes sociales, fija el número de pijamas que tenemos que tener en casa en «tres o cuatro para invierno y tres o cuatro para verano». Todo con el objetivo de que estas prendas puedan dar cabida a otras a la hora de ordenar un armario. Esta influencer también amina a las personas a que se deshagan los pijamas que estén viejos, con la goma dada de sí o que les pueda faltar una parte, ya sea la de arriba o la de abajo. Incluso también podrás sacrificar los pijamas que te hayan regalado y no te gusten, que puedes regalarlos, venderlos o donarlos.

Trucos para organizar un armario

Además de no tener más pijamas de la cuenta, a la hora de organizar un armario también hay que saber de algunos consejos para estructurar la ropa de la mejor forma posible. Uno de los mejores tips es comprar algunas cajas o separadores para poder separar las prendas según el tipo y que queden de la forma más organizada posible. A la hora de organizar un armario, también es vital comprar perchas más finas de lo habitual para que la mayoría de ropa pueda pueda estar colgada de forma correcta y tenga menos arrugas.

Otro truco en lo relativo a esto también es aprovechar las puertas de los armarios para poder colgar algunas prendas y ahorrar espacio. También podrás ganar centímetros doblando la ropa en vertical, algo que te saldrá rentable en lo que tiene que ver con las camisetas. Por lo que respecta a la ropa interior, también es mejor tenerla todo junta para ganar más espacio. Otro tip es añadir una barra extra para poder colocar perchas y un gran número de prendas. Para que el armario esté mejor organizado también es recomendable iluminarlo, ya que así podrás comprobar cuando alguna prenda no está bien colocada.

Estos son los principales pasos a la hora de llevar a cabo una buena organización en el armario de tu casa. Eso y como dice, Vanesa Travieso, prescindir de las prendas que no utilizamos es algo vital para tenerlo todo lo mejor ordenado posible. Así que de momento puedes empezar por los pijamas que no usas durante todo el año y tienes apostados en el armario.