Poner una bola de papel de aluminio en la lavadora: para qué sirve y por qué se recomienda hacerlo

Existen muchas fórmulas o variantes de objetos que se pueden añadir a una lavadora con el fin de mejorar el lavado de nuestras prendas. Uno de los elementos que se puede introducir es el aluminio, que ayudará a mejorar la calidad de las coladas. A través de la manipulación del aluminio, transformándolo en pequeñas bolas e introduciéndolas en el tambor de la lavadora, se pueden conseguir algunos beneficios.

¿Para qué sirve?

La principal función de introducir este elemento es neutralizar la carga eléctrica. Durante el lavado, las prendas se frotan entre ellas de forma constante. Este roce genera una fricción que provoca una acumulación de energía estática, especialmente en tejidos sintéticos. El aluminio es un metal altamente conductor que absorbe la carga eléctrica, evitando que se quede en la ropa.

El problema de la carga de energía estética es que actúa como un imán para las pelusas, cabellos y pelos de mascotas que se adhieren a la ropa. Al neutralizar esta carga con el aluminio, estos residuos de la ropa se desprenden con gran facilidad durante el enjuague y se escapan por el desagüe o se cuelan por los filtros de la lavadora.

La carga eléctrica también provoca que las prendas se peguen entre ellas. Al neutralizar la carga, las prendas dentro del tambor se despliegan mejor durante el centrifugado. Gracias a esto, la ropa sale con menos arrugas, lo que nos permite ahorrar tiempo en el planchado de la misma.

Riesgos según los expertos

Aunque introducir estas bolas tenga beneficios a la hora de poner lavadoras, expertos han afirmado que también entraña riesgos. Las bolas de aluminio, cuando son introducidas, impactan con el tambor de la lavadora, generan fricción y pueden llegar a arañarlo, gracias a los giros a altas revoluciones.

Para reducir el riesgo de que esto suceda, es importante comprobar que las bolas de aluminio quedan perfectamente compactadas para que no se desprendan durante el lavado. Si el papel se comienza a desprender, puede colarse por los filtros de la lavadora, dañando la bomba de desagüe y atascando los filtros.