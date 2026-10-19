Alineación posible del Barcelona contra el PSG: Raphinha será titular en París

La alineación del Barcelona para medirse este martes al PSG en la tercera jornada de la Fase Liga de la Champions League tendrá a Raphinha como delantero titular. El brasileño ya está recuperado de su lesión y volverá a salir de inicio. La gran duda del once está en el centro de la defensa y depende de si Gerard Martín se recupera al 100%.

Joan García comienza desde la portería el once del Barcelona contra el PSG en la Champions League. El portero catalán será una pieza importante para intentar detener el imponente ataque parisino. Intentará evitar que le marquen varios goles como ocurrió ante el Betis.

La gran duda de Hansi Flick en su alineación está en la defensa, que la tiene en cuadro con las bajas por lesión de Christensen, Eric García y Koundé. El técnico alemán colocará a Cancelo en la banda derecha y a Xavi Espart lo mantendrá en el lateral izquierdo. La pareja de centrales estará formada seguro por Pau Cubarsí y la duda está en Gerard Martín. Está tocado y solamente será titular si está al 100%. La opción Rodri de central podría ser posible si no puede jugar.

En el centro del campo son fijos Rodri y Pedri en este esquema del Barcelona, sobre todo para partidos grandes e importantes como este de Champions ante el campeón de Europa. Junto a ellos, Olmo y Fermín se pelean el puesto, con más opciones para el primero.

La alineación del Barcelona culmina con Raphinha liderando la delantera culé. El brasileño ya está recuperado y será titular. Junto a él jugarán un Lamine Yamal que no descansa y Gordon.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al PSG este martes en la tercera jornada de la Fase Liga de la Champions League: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Olmo; Gordon, Lamine Yamal y Raphinha.