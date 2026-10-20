27 inmigrantes ilegales de Argelia pagan hasta 6.000 € por persona para llegar a Almería en patera

Un total de 27 inmigrantes argelinos pagaron hasta 6.000 euros por persona para llegar a las costas de Almería en tres pateras que fueron patroneadas por otros tantos ciudadanos argelinos detenidos por la Policía Nacional. Entre los ocupantes de las embarcaciones viajaban tres menores de edad. Los tres arrestados han ingresado en prisión provisional por orden judicial, acusados de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Las detenciones se enmarcan en tres investigaciones desarrolladas por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras por hechos relacionados con tres embarcaciones localizadas entre el 16 y el 23 de septiembre, según ha informado la Comisaría Provincial de Almería. Las pesquisas han permitido reconstruir las condiciones en las que se desarrollaron las travesías desde Argelia hasta el litoral almeriense.

En la primera actuación, los agentes detuvieron al hombre señalado como patrón de una patera en la que viajaban seis personas. El investigado pilotaba la embarcación, guiaba su rumbo y realizaba las labores de repostaje durante una travesía que se prolongó aproximadamente once horas. Según la información recabada por los investigadores, los ocupantes habrían pagado entre 3.000 y 6.000 euros por persona para realizar el viaje.

La segunda intervención permitió arrestar a otro hombre relacionado con una patera que transportaba a diez personas, ocho adultos y dos menores. Durante el trayecto, la embarcación se quedó sin combustible antes de alcanzar la costa, por lo que sus ocupantes tuvieron que continuar avanzando a remo.

La falta de combustible no fue el único problema al que tuvieron que enfrentarse los pasajeros. Dos de ellos sufrieron quemaduras químicas de segundo grado al entrar en contacto con una mezcla de agua de mar y gasolina durante la travesía.

36 horas de travesía

La tercera investigación se centró en una embarcación con once ocupantes, entre ellos un menor de edad. El viaje duró alrededor de 36 horas y, durante el recorrido, la patera comenzó a llenarse de agua. Los inmigrantes tuvieron que achicarla utilizando botellas de plástico para intentar mantener la embarcación a flote.

En este caso, la Policía Nacional detuvo al hombre identificado como patrón. Según la información policial, el sospechoso llegó a amenazar a los inmigrantes durante el trayecto. Por esta travesía, los ocupantes habrían abonado unos 4.900 euros por persona para llegar desde Argelia hasta Almería.

Las tres pateras eran rígidas, tenían escasa potencia y no reunían las condiciones adecuadas para realizar trayectos de tantas horas con tantos pasajeros. Ninguna contaba con chalecos salvavidas, medios de comunicación, luces de avistamiento, agua ni comida. Además, de las tres embarcaciones, una de ellas quedó a la deriva y otra terminó hundiéndose.

Tras llegar a las costas almerienses, los 27 inmigrantes recibieron asistencia de Cruz Roja y fueron trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Almería para realizar las gestiones correspondientes de filiación. Por su parte, los tres detenidos fueron puestos a disposición judicial y en todos los casos se decretó su ingreso en prisión provisional.