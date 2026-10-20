Santiago Niño Becerra, economista, sobre el problema de las pensiones: «El dinero que ‘entra’ en la Seguridad Social no es suficiente»

Santiago Niño Becerra ha reflexionado en un largo mensaje publicado en las redes sociales sobre el problema de España con las pensiones y los peligros a los que se enfrenta el sistema en un futuro. El catedrático de Estructura Económica de la Universidad Ramon Llull de Barcelona ha dejado claro que el gran problema tiene que ver con los ingresos y no con los gastos que hace la Tesorería General de la Seguridad Social de forma mensual. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice este experto sobre las pensiones.

España tiene un problema con las pensiones del futuro y esto es algo real, a pesar de que desde el aparato socialista se empeñen en quitarle hierro con claro objetivo electoral. Más que por el gasto que se realiza de forma mensual (14.500 millones de euros en el último mes de septiembre), el gran peligro que se avecina con las pensiones tiene que ver con la llegada a la edad de jubilación de millones de baby boomers, a lo que se une el aumento de la esperanza de vida, la tasa de natalidad a la baja y la tendencia de España a vivir con altas tasas de paro.

Esto ha hecho que desde hace años se haya legislado para mantener al mayor número de españoles cotizando en la Seguridad Social. Por ello, en 2027 se retrasará la jubilación hasta los 67 años para los que no cumplan con un requisito mínimo de cotización de 38 años y seis meses. También, como viene siendo habitual en los últimos años, se penalizará a los trabajadores que opten por adelantar la jubilación y también se bonificará a los que opten por demorar el acceso a la jubilación.

Santiago Niño Becerra y el problema de las pensiones

Al hilo del problema que se avecina con las pensiones del futuro, Santiago Niño Becerra ha escrito un largo mensaje en las redes sociales en el que ha hecho un análisis sobre el problema y explicado los motivos por los que este sistema corre riesgo de colapsar en un futuro. «En mi opinión, el problema de las pensiones en España (sí: problema) es de ingresos, no de gastos», dice en primer lugar el catedrático de económia de la Universidad Ramon Llull de Barcelona.

«A mi modo de ver, el problema no reside en los gastos: no estamos hablando de importes descomunales; otra cosa es que 1.576 € no den una igual capacidad de compra en Donosti que en Jaén, un tema al que nunca nadie se refiere. El problema reside en la insuficiencia de los ingresos», especifica en su artículo publicado en las redes sociales, donde también explica de dónde proviene esta insuficiencia de ingresos.

«La insuficiencia de ingresos proviene de que el dinero que ‘entra’ en la Seguridad Social no es suficiente. Hoy el 72% de esos fondos proceden de las cotizaciones sociales (dedicadas al pago de las pensiones contributivas: jubilación, viudedad, orfandad, pago en favor de familiares); el 27% llega de las aportaciones del Estado (destinadas al pago de pensiones no contributivas: jubilación e invalidez, debido a que los perceptores no han cotizado nunca o lo han hecho por tiempo insuficiente», cuenta a la vez que deja claro que: «Estas transferencias no constituyen deuda de la Seguridad Social); y cuando estos fondos no llegan, la Seguridad Social solicita préstamos al Estado que son créditos al 0% y sí constituyen deuda. Actualmente, la deuda de la Seguridad Social asciende a 136 millones de euros».

Además de ensalzar la deuda de España, este experto en economía, que en su día predijo la crisis de 2008, señala que en el caso de nuetro país hay «dos cosas que pesan como una losa en la financiación de la Seguridad Social: la tasa de actividad de España es muy baja y los salarios también son muy bajos». «De lo primero se deriva que la población activa es más reducida de lo que debería, lo que tiene que ser compensado con inmigración, y lo segundo viene derivado de la estructura de PIB de España centrada en el medio y bajo valor, con una baja productividad», cuenta.

Niño Becerra también añade que «el efecto que la tecnología acabará teniendo en la demanda de trabajo, algo que, de momento, es una incógnita, y los bajos salarios de los jóvenes». «Insisto: falta de ingresos, en España, pero, evidentemente, no solo. Por ello pienso que los países desarrollados deberían poner en marcha ya una estrategia a nivel mundial para luchar contra el fraude y la elusión fiscal, porque ahí hay dinero para financiar, por ejemplo, las pensiones. Concretamente en España, unos 60 mM€ anuales», finaliza este experto en economía en su escrito que ha tenido una gran repercusión en las redes sociales.