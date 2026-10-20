Ofertas flash de Amazon, en directo hoy: última hora de los descuentos y ofertas por tiempo limitado del día
Recopilamos las ofertas más interesantes del día, con precios rebajados y promociones exclusivas
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La AEMET avisa de que la DANA Adam seguirá dejando lluvias y tormentas en España: estas son las zonas más afectadas
Ofertas flash de Amazon del día, en directo hoy: última hora de los descuentos y ofertas por tiempo limitado
Amazon sigue calentando motores para la temporada más especial del año con descuentos en productos de Halloween, decoración navideña, regalos y artículos para el hogar.
Recopilamos las ofertas más interesantes del día, con precios rebajados y promociones exclusivas para quienes quieren adelantarse a las fiestas sin gastar de más.
Desde accesorios para preparar la casa para Halloween hasta ideas para empezar a organizar la Navidad, actualizaremos la selección a lo largo de la jornada para que no te pierdas ningún chollo.
Ofertas flash de Amazon, en directo hoy: última hora de los descuentos y ofertas por tiempo limitado del día
El purificador de aire Levoit Core 200S baja de 99,99 a 84,99 euros
Mejorar la calidad del aire en casa es el objetivo de este purificador de Levoit, que incorpora un filtro HEPA diseñado para capturar el 99,97 % de las partículas de determinados tamaños, según el fabricante. El Core 200S funciona con un nivel de ruido de solo 24 dB, cuenta con modo sueño y permite controlar sus funciones desde una aplicación o mediante Alexa. Está pensado para hogares con mascotas o personas sensibles al polen y al polvo. Ahora cuesta 84,99 euros, frente a los 99,99 euros de su precio habitual, con un descuento del 15 %.
Esta fuente de agua para gatos de acero inoxidable baja de 25,99 a 19,84 euros
Mantener agua fresca a disposición de las mascotas es más sencillo con esta fuente automática para gatos, fabricada en acero inoxidable y con una capacidad de 2,6 litros. Incorpora un sistema de filtración de cuatro capas y un funcionamiento silencioso, pensado para el uso diario en casa. Ahora cuesta 19,84 euros, frente a los 25,99 euros de su precio habitual, con un descuento del 24 %.
Amazon hoy, 20 de octubre: ofertas en productos de Halloween, decoración de Navidad y chollos exclusivos
Amazon arranca este martes con nuevas ofertas para quienes quieren ahorrar en sus compras y prepararse para las próximas fiestas.
La decoración de Halloween, los adornos navideños, las ideas para regalar y los productos más buscados del hogar protagonizan una selección de descuentos que iremos actualizando a lo largo del día.
Este secador de pelo iónico con pantalla digital baja de 129,99 a 59,99 euros
Conseguir un secado rápido en casa es más sencillo con este secador de pelo profesional, que incorpora tecnología iónica, pantalla digital y control inteligente del calor. Incluye un difusor y una boquilla para adaptar el secado a diferentes necesidades, además de cuatro ajustes de temperatura y tres velocidades. El fabricante anuncia un motor de hasta 180.000 RPM. Ahora cuesta 59,99 euros, frente a los 129,99 euros de su precio habitual, con un descuento del 54 %.