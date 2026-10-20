Amazon sigue calentando motores para la temporada más especial del año con descuentos en productos de Halloween, decoración navideña, regalos y artículos para el hogar.

Recopilamos las ofertas más interesantes del día, con precios rebajados y promociones exclusivas para quienes quieren adelantarse a las fiestas sin gastar de más.

Desde accesorios para preparar la casa para Halloween hasta ideas para empezar a organizar la Navidad, actualizaremos la selección a lo largo de la jornada para que no te pierdas ningún chollo.

Ofertas flash de Amazon, en directo hoy: última hora de los descuentos y ofertas por tiempo limitado del día