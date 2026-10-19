Conoce la fecha, el horario y dónde ver por televisión en directo el Stuttgart - Atlético de Madrid de la Champions League El Stuttgart - Atlético de Madrid de la jornada 3 de la Champions League se jugará en el Mercedes-Benz Arena

El Atlético de Madrid buscará seguir con su buena racha de resultados en su duelo ante el Stuttgart en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. Con un balance de una victoria y una derrota en la máxima competición continental, los pupilos del Cholo Simeone saben que en estos partidos no pueden fallar si se quieren meter en el top ocho. Consulta cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo lo que ocurra en Alemania.

Stuttgart – Atlético de Madrid de la Champions League: a qué hora empieza el partido

Al Atlético de Madrid le toca viajar a Alemania para enfrentarse al Stuttgart en el partido que corresponde a la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League. Los hombres del Cholo Simeone están atravesando un gran momento de forma y llegan a este duelo tras vencer al Espanyol. Los colchoneros sólo han ganado un encuentro en la máxima competición continental por ahora, mientras que los germanos lograron superar al Viking y al Slovan de Bratislava, por lo que están arriba. La UEFA programó este duelo para este martes 20 de octubre y el horario escogido es el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, así que se espera que el balón ruede puntualmente en el Mercedes-Benz Arena.

Dónde ver en directo gratis el Stuttgart – Atlético de Madrid de la Champions League: canal de TV y cómo ver online

El medio de comunicación que posee los derechos televisivos de la máxima competición continental y de los otros dos torneos de la UEFA para emitir en exclusiva todos sus partidos de forma íntegra es Movistar+. El Stuttgart – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League se va a poder ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones 2, que es de pago, así que no será retransmitido en abierto ni gratis por la TV. Los clientes de esta plataforma podrán descargarse la app en un teléfono móvil, una tablet o una smart TV y ver en streaming y en vivo online lo que ocurra en tierras germanas.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este choque de la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League, pero también estaremos atentos a lo que suceda con los otros equipos españoles que juegan. Cuando se escuche el pitido final en el Mercedes-Benz Arena publicaremos la crónica del Stuttgart – Atlético de Madrid y también compartiremos con nuestros lectores las reacciones relevantes de los protagonistas.

Dónde escuchar por radio en directo el Stuttgart – Atlético de Madrid

Los aficionados del cuadro colchonero y los seguidores de las diferentes competiciones continentales que por cualquier motivo no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online el Stuttgart – Atlético de Madrid deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE podrán conectar con el Mercedes-Benz Arena para narrar lo que suceda en este choque de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Stuttgart – Atlético de Madrid?

El Mercedes-Benz Arena, conocido como Arena Stuttgart sin temas publicitarios, será el escenario donde se jugará este emocionante Stuttgart – Atlético de Madrid que cayó en la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League. Inaugurado en 1933, este recinto deportivo está cerca de cumplir su centenario. Tiene aforo para más de 60.000 espectadores y se espera una gran entrada para ver este choque en el que se enfrentarán al cuadro rojiblanco.

La UEFA designó al árbitro holandés Serdar Gözübüyük para que dirija la contienda entre el Stuttgart y el Atlético de Madrid en esta tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. Su compatriota Dennis Higler va a ser el encargado de revisar todas las acciones dudosas en el VAR para, si es necesario, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque a la banda del Mercedes-Benz Arena a analizar las jugadas polémicas y tomar la decisión final.