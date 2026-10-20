El canal de streaming EY! denuncia una campaña de persecución del Gobierno de Milei contra sus periodistas

El canal de streaming argentino EY! ha publicado en su canal de YouTube un vídeo en el que denuncia lo que considera una «escalada de ataques» contra su trabajo por parte del Gobierno de Javier Milei. En la pieza, el medio habla de insultos, descalificaciones y «acusaciones sin fundamentos» contra sus periodistas. Pone tres ejemplos con nombre y apellido: su economista Natalia Motyl, el comunicador Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como El Presto y Emmanuel Danann.

«Cuando un medio de comunicación cierra, hay voces que se apagan», arranca el vídeo, que plantea una pregunta de fondo: «¿Qué está pasando con la libertad de expresión en la Argentina?».

El embargo a El Presto

El caso más grave que expone el canal es el de El Presto. Según el vídeo, la Cámara Federal confirmó su procesamiento y un embargo de 30 millones de pesos [unos 18.000 euros] en una causa que se inició con una denuncia del Centro Islámico de la República Argentina. El canal sostiene que esa denuncia la impulsó en realidad un funcionario del Gobierno, que se habría escondido «detrás del Centro Islámico». Y resume así el supuesto delito de su periodista: «Alertar contra el avance del extremismo islámico en el mundo».

El vídeo apunta directamente al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, de los juzgados federales de Comodoro Py, donde se tratan causas de corrupción política y narcotráfico. Lo acusa de ser conocido por dejar dormir durante años las causas graves de corrupción y de haber sido, en cambio, «muy rápido» con El Presto. A continuación, el canal destaca una coincidencia: después del embargo, la esposa del magistrado fue designada jueza federal de Primera Instancia de Hurlingham mediante el Decreto 589/2026, firmado por el presidente Milei. «Qué casualidad», ironiza la narración.

El medio afirma que la cuantía del embargo tiene «consecuencias concretas» para el periodista y para el propio canal, y cuestiona el impacto que este tipo de medidas puede tener sobre los medios independientes.

Caputo y el oro del Banco Central

El segundo episodio afecta a Natalia Motyl. Según el canal, la economista planteó preguntas sobre las operaciones financieras vinculadas a las reservas de oro del Banco Central: a dónde fueron los fondos y quién se benefició de esas operaciones. El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió públicamente calificándola de «esperpento» y cuestionando su condición de profesora universitaria. «Una pregunta sobre el manejo de recursos públicos. Una respuesta con una descalificación personal», resume el vídeo, que reprocha al ministro no haber contestado nunca a la cuestión de fondo: «¿Qué pasó con el oro de los argentinos?».

Los mensajes de Milei a Danann

El canal denuncia además que el presidente Javier Milei ha enviado «reiteradamente» mensajes privados a Emmanuel Danann para que abandone el medio. «Una cosa es debatir ideas y otra muy distinta es intentar condicionar con quién trabaja un comunicador», sostiene la narración. Y pregunta qué buscan con todo ello: «¿Que dejemos de preguntar, que dejemos de investigar, que tengamos miedo de seguir haciendo periodismo?».

El vídeo reivindica al equipo del canal, que emite desde el 6 de marzo de 2025 y al que describe como un grupo de «jóvenes profesionales». Y concluye con un mensaje de desafío: «Hoy seguimos preguntando. ¿Por qué? Miedo y plata nunca tuvimos».