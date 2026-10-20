¿Quién fue el expulsado de ayer, lunes 19 de octubre, de ‘MasterChef Celebrity Legends’?

Como cada lunes, MasterChef Celebrity Legends regresó una noche más al prime time de La 1 de Televisión Española. El popular formato se encuentra en un punto importante de su edición. Pues, cualquier mínimo error puede conducir a la expulsión. Una situación de la que volvimos a ser testigos en el programa de anoche. Y es que, si la semana pasada la audiencia se quedó conmocionada con la eliminación de Bibiana Fernández, esta semana no ha sido menos. Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja y Jordi Cruz ya buscan al mejor aspirante y no están dispuestos a dejar pasar los errores que a lo mejor dejaban ir en las primeras galas.

De esta manera, el pasado 19 de octubre, los espectadores vieron como el formato ejecutaba sus primeras pruebas antes de conocer a los delantales negros que se jugarían su permanencia en la prueba final. De esta manera, Juan Betancourt, Anabel Alonso, Edu Soto, Paz Vega y María Escoté fueron los concursantes que peor ejecutaron los cocinados en las pruebas anteriores. Por ello, los jueces les dictaron sentencia. La organización les proporcionó una caja misteriosa que contenía en su interior dos banderas. Los dos países allí representados marcarían el cocinado. De esta manera, los aspirantes tuvieron que elaborar un plato de sushi fusionando la gastronomía de los dos países representados. Todo ello sumado a un cóctel sin alcohol. Un reto que no era nada fácil, pero donde contaron con la ayuda de Gabriel Ramón, campeón de España de coctelería.

¿Quién fue el expulsado de ‘MasterChef Celebrity Legends’ ayer, 19 de octubre?

Flo -que anoche estuvo presente en El Hormiguero y en MasterChef a la vez- como mejor aspirante del equipo ganador en exteriores, tuvo el privilegio de poder salvar a uno de sus compañeros en peligro. Ante ello, el humorista no lo dudó dos veces y decidió salvar a Paz Vega. Una decisión que ella agradeció enormemente, pues se libró de una posible expulsión y pasó a ver la prueba desde la galería. Pero no sería la única labor de Flo, pues también tuvo que repartir los pescados que cocinaría cada delantal negro.

De esta manera, el concursante le otorgó el atún a María Escoté, lenguado a Anabel, lubina a Edu Soto y corvina a Juan Betancourt. Antes de proceder con la prueba, el chef Hideki Matsuhisa y Lorena Castell, ganadora de MasterChef Celebrity 7, acudieron para darle algunos consejos a los concursantes. Así pues, cada uno se puso manos a la obra con su cocinado.

Minutos después, los jueces valoraron los platos de los concursantes. Una cata donde ya tenían el nombre del nuevo expulsado. Y es que, mientras María Escoté fue elegida como la mejor de la prueba, Anabel Alonso fue la expulsada. Una eliminación que la humorista aceptó con deportividad, pero entre lágrimas. Eso sí, no fue la única en emocionarse. Sus compañeros de edición, e incluso Marta Sanahuja, también mostraron su pesar.

«Me llegan a decir a mí que me va a dar pena que se vaya Anabel y no me lo hubiera creído. Me da pena. ¿Con quién me voy a meter yo?», dijo Santiago Segura con humor. Por su parte, Anabel Alonso agradeció que le hubiesen dado la oportunidad de participar en MasterChef Celebrity Legends. «Como siempre, ha sido alucinante, divertido, intenso, descubriendo a compañeros, coincidiendo con otros, siendo familia, aprendiendo muchísimo… Es muy gratificante en todos los sentidos. Me da pena pero me voy contenta porque la gente que se queda merece quedarse», dijo a modo de conclusión.