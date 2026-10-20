La reflexión de Descartes, filósofo: «Dos cosas contribuyen a avanzar: ir más deprisa que los otros o ir por el buen camino»

René Descartes fue uno de los pensadores más influyentes de la filosofía moderna y una figura clave en el desarrollo del pensamiento racional. El filósofo francés, conocido por frases como «Pienso, luego existo», también dejó reflexiones que siguen siendo analizadas en la actualidad, entre ellas: «Dos cosas contribuyen a avanzar: ir más deprisa que los otros o ir por el buen camino».

La frase de Descartes resume dos maneras distintas de entender el progreso. Por un lado, plantea la idea de avanzar más rápido que el resto, destacando la competitividad y la capacidad de sobresalir. Por otro, pone el foco en seguir el camino correcto, actuando con coherencia, criterio y principios sólidos más allá de la velocidad o la presión externa.

Qué significa la frase de Descartes sobre avanzar y el «buen camino»

La reflexión del filósofo francés puede interpretarse como una comparación entre dos formas de alcanzar el éxito o los objetivos personales. La primera consiste en destacar por rapidez, eficiencia o rendimiento, intentando superar a los demás en resultados y tiempos.

Sin embargo, Descartes también introduce una segunda idea que para muchos tiene un valor más profundo: avanzar siguiendo el «buen camino». Esto no se relaciona únicamente con llegar a una meta, sino con la manera en la que se llega.

La frase invita a pensar en la importancia de actuar con ética, mantener principios claros y sostener una dirección correcta incluso cuando el progreso pueda parecer más lento.

El filósofo no plantea necesariamente que un enfoque sea mejor que el otro, sino que ambos pueden influir en el avance de una persona. Mientras algunos priorizan la velocidad y la competitividad, otros consideran que la constancia y la coherencia terminan siendo más valiosas a largo plazo.

Para muchos especialistas, esta frase refleja una discusión que sigue vigente en la actualidad sobre si el verdadero progreso depende de la rapidez o de tomar decisiones correctas y sostenibles en el tiempo.

Quién fue René Descartes y por qué marcó la filosofía moderna

René Descartes nació en Francia en 1596 y es considerado uno de los padres de la filosofía moderna. Además de filósofo, también fue matemático y físico, y su influencia alcanzó áreas fundamentales del pensamiento científico.

Su obra más conocida, Discurso del método, marcó una ruptura con la tradición escolástica de la Edad Media. Descartes propuso un método basado en la razón y en la duda sistemática, intentando construir un conocimiento más claro y preciso.

El pensador francés también tuvo un papel central en el desarrollo de la geometría analítica. De hecho, el sistema de coordenadas cartesianas lleva su nombre y fue clave para unir el álgebra con la geometría, algo fundamental para el avance posterior de las matemáticas.

A lo largo de su vida, Descartes defendió una visión racionalista del mundo y buscó explicar los fenómenos naturales desde una perspectiva mecánica y científica. Sus ideas influyeron profundamente en filósofos posteriores, tanto en quienes continuaron su pensamiento como en aquellos que lo criticaron.

Siglos después de su muerte, ocurrida en 1650 en Estocolmo, muchas de sus frases siguen vigentes porque abordan cuestiones universales relacionadas con el conocimiento, la verdad y la manera en que las personas enfrentan sus propios desafíos.