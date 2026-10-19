Pérez Llorca en la ‘zona cero’ de la devastadora DANA: «La prioridad son las personas»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha viajado la tarde de este lunes a las localidades de Oliva, en la comarca de La Safor, y a Jávea, en la Marina Alta, consideradas ambas comarcas y municipios como la zona cero de la devastadora DANA Adam, cuyos efectos han causado inundaciones, han dejado a cientos de personas atrapadas y han producido tres muertes. Una, en Sagunto (Valencia), y otras dos en Oliva, como ha publicado OKDIARIO. En Oliva, el president, a quien han acompañado, entre otros, la alcaldesa, Yolanda Pastor, la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ha manifestado que la prioridad, en este momento, «son las personas». En tanto que en Jávea le acompañará el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez.

Pérez Llorca ha acudido a visitar el Centro Polivalente, donde el ayuntamiento ha preparado 350 camas y se proporciona atención psicológica, comida, ropa y mantas a los afectados, como ha destacado el propio consistorio en una publicación en su perfil de Facebook esta misma tarde.

En ese contexto, Pérez Llorca ha manifestado que la gran totalidad de los rescates «están realizados», pero ha matizado que «aún sigue habiendo muchísimas necesidades», por lo que ha aludido al trabajo de las distintas administraciones a fin de proporcionar los medios necesarios que requieran los damnificados. En ese contexto, Pérez Llorca ha destacado también que ahora mismo la prioridad «son las personas» y que, posteriormente, «vendrá otra fase» para atender los daños materiales.

Además, ha destacado la coordinación entre el Gobierno valenciano, el de España, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos para atender las necesidades de los afectados.

Por su parte, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, también en Oliva, ha matizado que, si bien el confinamiento continúa en ocho municipios, cinco de Valencia y tres de Alicante, también tres son «intransitables» en la parte de la playa.

Por su parte, la Policía Nacional en Gandía, también en La Safor, y la unidad aérea de este mismo cuerpo de seguridad, han llevado a cabo tres rescates en esa localidad. Uno de dos personas, otro de un varón junto a su binomio canino. Y un tercero, también de un hombre junto a su mascota. EL Grupo Especial de Operaciones (GEO) ha rescatado a cuatro mujeres, un varón y dos perros en otras tantas calles de la localidad.

Además, en la playa de Miramar ha sido rescatado otro hombre junto a su mascota. Y, entre las localidades de Piles y Miramar, los dos ocupantes de un vehículo. En otra localidad, Belreguard, se han llevado a cabo 37 traslados tras ser evacuados previamente en barca hacia distintas ubicaciones en las que les esperaban sus familiares. Todo ello, según la propia Policía Nacional.