Emergencias levanta el confinamiento por la DANA a todos los municipios excepto 8: 5 en Valencia y 3 en Alicante

La mejora de las condiciones climatológicas ha llevado este lunes al levantamiento del confinamiento decretado hace apenas unas horas a consecuencia de las inundaciones producidas por la DANA Adam en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, excepto a ocho. En concreto, Belreguard, Piles, Daimús, Miramar y Oliva, en la provincia de Valencia; y Jávea, Oliva y Pego, en la provincia de Alicante. Así lo ha revelado el conseller de Emergencias de la Generalitat, Juan Carlos Valderrama, al término de la reunión de seguimiento y coordinación del Centro de Coordinación Integrado (CECOPI). La DANA se ha cobrado ya tres víctimas mortales. Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias (UME) y Policía Nacional han efectuado 481 rescates desde el inicio de la emergencia.

Según los datos ofrecidos por el propio conseller, los medios de emergencias han atendido un total de 1.513 incidencias en las tres provincias de la Comunidad Valenciana desde el inicio de la DANA. En concreto, 1.031 en la provincia de Valencia; 468 en la de Alicante. Y otros 14 en la provincia de Castellón.

La Guardia Civil ha realizado un total de 206 rescates desde el inicio de la emergencia, en tanto que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha efectuado 200 y la Policía Nacional, que se ha sumado a estas labores, 75. Es decir, 481 rescates entre los tres cuerpos. Entre ellos, la Policía Nacional ha llevado a cabo el de una mujer de 93 años que se encontraba atrapada en su vivienda en El Grao de Gandía. El agua superaba el metro y medio en el interior de la casa.

Para llevar a cabo este rescate, los agentes han tenido que avanzar 500 metros con el agua superando la altura del pecho. En la vivienda han hallado a la mujer, con movilidad reducida y que presentaba síntomas de hipotermia.

Los policías han cubierto a la afectada con un abrigo y han empleado una tabla de surf para evacuarla hasta el vehículo 4×4 para su traslado a un hospital de Valencia.

En cuanto a las víctimas mortales, dos se han producido en Oliva. Una es una mujer de 79 años y movilidad reducida que ha sido hallada por la UME. También en Oliva, ha fallecido de un ataque al corazón. Hay que recordar que la noche del domingo fue hallada otra mujer que pereció ahogada en Sagunto. También, en Valencia, según ha relatado la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.