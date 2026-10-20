El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, se ha dirigido directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para agradecerle con sorna que lo haya convertido en «el gran protagonista de tus últimos mítines» políticos. Tras ser tildado de «caradura» por el líder socialista, Inda asegura que estas alusiones públicas no sólo incrementan su popularidad, sino que además refuerzan el respaldo social de la «gente de bien de España» hacia su proyecto mediático.

Asimismo, Inda acusa a Sánchez de manipular deliberadamente las declaraciones que realizó en el programa Horizonte. Inda recuerda que únicamente aconsejó al Partido Popular evitar declaraciones con respecto a las pensiones durante la campaña electoral, porque las fuera a recortar. Remarca que ningún líder político las recortará al considerarlas derechos adquiridos e intocables por representar millones de votos. Finalmente, el periodista ha instado irónicamente al jefe del Ejecutivo a continuar mencionándolo en sus intervenciones públicas.