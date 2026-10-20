El refugio de Florentino Fernández en Guadalajara, un pueblo de 1.600 habitantes a 1 hora de Madrid que esconde un tesoro natural

Entre paisajes de agua, monumentos centenarios y rincones llenos de historia, Sacedón (Guadalajara) es uno de esos pueblos que invitan a desconectar sin alejarse demasiado de Madrid. A poco más de una hora por carretera, esta localidad alcarreña guarda un vínculo especial con Florentino Fernández, conocido como Flo, que siempre ha presumido de sus raíces familiares en este rincón de Castilla-La Mancha. Con algo más de 1.600 habitantes, Sacedón conserva la esencia de los pueblos castellanos, con calles tranquilas, tradiciones arraigadas y un entorno natural que invita a disfrutar de una escapada diferente. Para el humorista, además, es mucho más que un destino de vacaciones: allí nacieron sus padres y sus abuelos, y allí encuentra ese refugio al que siempre apetece regresar.

El pueblo al que Flo siempre vuelve

Aunque nació en Madrid y creció entre Vallecas y Leganés, Florentino Fernández nunca ha ocultado el cariño que siente por Sacedón. Durante su etapa en el programa El informal , llegó a dedicarle una parodia musical en la que expresaba sus ganas de regresar a su pueblo cuando necesitaba desconectar. Una declaración de amor en clave de humor que contribuyó a dar visibilidad a esta localidad alcarreña.

Las fiestas patronales, los encuentros con los vecinos y la tranquilidad de la vida rural forman parte de ese vínculo que mantiene vivo con sus orígenes. Pero Sacedón también tiene argumentos propios para conquistar a quienes lo visitan por primera vez.

Un paseo entre historia y patrimonio

Uno de los edificios más destacados del municipio es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción , un templo renacentista cuya construcción comenzó a mediados del siglo XVI. Su torre sobresale sobre los tejados y constituye una de las estampas más reconocibles del pueblo.

A pocos kilómetros, en la pedanía de Córcoles, espera otra visita imprescindible: el monasterio de Santa María de Monsalud , fundado en el siglo XII. Sus restos permiten descubrir la arquitectura monástica medieval y recorrer un enclave que conserva el encanto de su pasado. Conviene consultar los horarios de apertura antes de organizar la visita.

También merece la pena acercarse a la ermita de la Virgen del Socorro y descubrir el entorno de Peña Francia , dos lugares que permiten combinar el interés por las tradiciones locales con las vistas del paisaje alcarreño. Después, nada como perderse por las calles de Sacedón y hacer una parada en alguna terraza para disfrutar del ambiente del municipio.

La puerta al ‘mar de Castilla’

Si hay algo que distingue a Sacedón es su proximidad al embalse de Entrepeñas , uno de los grandes protagonistas del llamado mar de Castilla. Sus aguas y las lomas que las rodean dibujan un paisaje muy diferente al que muchos viajeros esperan encontrar tan cerca de la capital.

El entorno es ideal para disfrutar de la naturaleza, contemplar las vistas desde distintos puntos panorámicos y practicar actividades acuáticas como kayak o paddle surf , cuando las condiciones y los servicios disponibles lo permiten. Una opción perfecta para quienes buscan combinar turismo rural y aventura al aire libre.

Sabores de la Alcarria para completar la escapada

La visita no estaría completa sin descubrir la gastronomía de la zona. Las migas alcarreñas, el cabrito asado, el cordero lechal y los guisos de caza figuran entre los platos tradicionales que merece la pena probar, especialmente durante los meses más fríos.