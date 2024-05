Las pizzas estrella de las mejores pizzerías: de Dani García a Grosso Napoletano

La pizza es una de las comidas más internacionales. Los más afamados chefs y cadenas de restaurantes se afan por conseguir la masa perfecta y la unión de los mejores ingredientes. Vamos a repasar cuáles son las pizzas estrella de las principales pizzerías de España, desde la del chef Dani García hasta conocidos restaurantes como Grosso Napoletano.

Las pizzas estrella de las mejores pizzerías

De salmón y caviar

La Cabane, situado en una de las áreas más exclusivas de la Costa del Sol en el emblemático hotel Los Monteros Spa & Golf Resort, de Marbella, da la bienvenida al buen tiempo con una propuesta de ocio musical y espectáculos.

Además, su carta a la italiana diseñada por el chef Dani García, ofrece elaboraciones con las que viajar a la Costa Amalfitana. Inspirándose en la costa italiana, el chef marbellí presenta una propuesta fresca con platos como la pizza de salmón y caviar, así es uno de los productos estrella.

Hay más: pollo marinato a la brasa, la lubina a la espalda con vinagreta de piel de limone o el bogavante blue a la parrilla.

Andavo a 10 all’ora

En Fratelli Figurato, en Madrid, que ha estado varias veces en el top ranking de las pizzerías del mundo, hay variedad de este plato. En este caso, se destaca la Andavo, presenta unidades limitadas y está buenísima. Una pizza ideada lentamente y elaborada con 4 ingredientes de pequeños productores del sur de Italia que promete ser la sensación del 2024.

Se trata de una pizza inspirada en el territorio, el recuerdo y lo auténtico que marca un antes y un después en Fratelli Figurato. Elaborada con su masa de larga fermentación y de estilo napoletano, con una base de Antichi Pomodori di Napoli; Salsiccia Pezzente de la montagna Materana; Oliva Salella Ammaccata del Cilento y queso Caciocavallo Silano DOP. Y, por supuesto, mucha pasión, como todo lo que hacen los hermanos Figurato.

La Benedetta: pizzas estrella



La mejor cadena de pizza artesanal del mundo, según 50 Top Pizza, Grosso Napoletano presenta La Benedetta, una pizza clásica a la altura de la historia de este producto que llega para continuar representando el origen y la cuna de la auténtica pizza napolitana, la ciudad de Nápoles, gracias a su ingrediente principal, la salsiccia napoletana.

La nueva incorporación a la carta ha sido presentada en un combate gastronómico entre la tradición y la innovación. Can Pizza retó a Grosso Napoletano a su anual Pizza Kombat y se enfrentaron en una batalla ida y vuelta (Madrid y Barcelona) en dos noches que quedarán para la historia.

En esta nueva pizza, la salsiccia viene acompañada de tomates cherrys marinados y una salsa de pesto de rúcula, siempre con la imbatible masa elaborada con harina de fuerza italiana, y 48 horas de reposo para obtener esa doble fermentación que consigue una pizza fina, suave y elástica en el centro, con unos bordes gruesos y esponjosos.

Can Pizza

En este caso, y para competir con Grosso Napoletano, la pizzería Can Pizza fue con pizza Respect the piña, The Big Ananasso, cuyo ingrediente protagonista es la piña asada. Tal pizza es de edición limitada y se elabora con una receta ganadora: pizza de piña asada con sobrasada picante, mozzarella y tomillo… Un buen gancho de sabor directo al paladar.

Verace: pizzas estrella



Acaba de cumplir 20 años. El restaurante Murivecchi, fundado en 2004 por el napolitano Ciro Esposito, en compañía de su mujer Imma Herrera y sus hijos Gino y Chiara, ofrece una selección de los platos más tradicionales de la gastronomía napolitana.

Murivecchi dispone de un acogedor espacio con capacidad para 80 comensales, han pasado más de 1.000.000 de clientes en estos 20 años que lo han convertido en un referente de la gastronomía Napolitana en Barcelona.

La pizza aquí no es solo un plato, es una experiencia, elaborada con masa madre fermentada durante 72 horas y horneadas 90 segundos en un horno de leña que alcanza los 480ºC, son una oda a la textura y al sabor.

De entre todas las de su carta, destacamos la Verace, con tomate, mozzarella de Búfala “Campana DOP”, albahaca y parmesano. Pero hay muchas más.

Pizza Detroit-style

Original como pocas, Four Corners es la primera pizzería Detroit-style en Barcelona. El nombre Four Corners hace referencia tanto a los cuatro bordes de su pizza cuadrada con cuatro bordes, es decir, una pizza realmente distinta a lo que vemos normalmente en este formato americano que está buenísima y que marca la diferencia con las italianas cuando quieres comer algo bien distinto.

Superbacon

En Pa Pizza, de Madrid, hay variedad de pizzas de diversos tamaños. En este caso, destacamos Al Tagli, en porciones, como la superbacon, porción con masa artesana ligera, crujiente y digestiva, con más de 72h de fermentación, con salsa de tomate, mozarrella, bacon crispy, bacon troceado, champiñón laminado. Es cómoda y te la comes por la calle o te la llevas al trabajo o a casa.