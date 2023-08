Entre piedras y misterios: la insólita historia que atribuye el Acueducto de Segovia al mismísimo diablo

Hay una insólita historia que atribuye la construcción del Acueducto de Segovia al mismísimo diablo, una leyenda que demostraría que esta joya de la arquitectura es una obra de otro mundo. Si has visto este monumento en vivo y directo o tienes la suerte de esta ciudad de España, ver este Acueducto es todo un placer. Uno de esos rincones de nuestro país que hay que visitar siempre que sea posible, esta es la historia que se le atribuye a su construcción y quizás no conozcas si no has estado nunca o no eres de allí.

Más allá de la historia, están las leyendas que pasan de generación a generación, intentando dar una explicación a todo cuanto nos rodea. Hasta los monumentos tienen su razón de ser en esta oleada de leyendas que recorre todo el país. Hay una serie de elementos que nos rodean y que puede que la magia y las supersticiones de cada territorio intente dar con una explicación.

La grandeza de este Acueducto se percibe a kilómetros de distancia, cuesta creer que sea obra del ingenio humano, aunque es así. Hay una leyenda que hace referencia a la forma en la que se construyó este monumento que implica al mismísimo diablo y que ha dejado a todos en shock. Quizás algo de magia haya en esta magnífica construcción.

No fue Roma, un imperio que consiguió crear algunas obras que miles de años después siguen pie. Con unos ingenieros que rompieron todos los esquemas, Segovia es una muestra más de esta tradición que dejó huella en el mundo. Según las leyendas que han recorrido la ciudad desde que este monumento está en pie, fueron los romanos con la ayuda del diablo quienes crearon esta obra maestra.

Tal como cuenta la leyenda una joven aguadora cansada de llevar el agua hasta la ciudad, pidió ayuda al diablo. Le dijo que le entregaría su alma a cambio de que encontrará la forma de no tener que llevar cada día agua de esta manera. El diablo aceptó el trato y decidió construir un gran Acueducto que hoy en día sigue en pie.

Las legiones de diablillos colocaron piedra a piedra hasta crear un Acueducto el de Segovia que hay que visitar siempre que sea posible, si no tenemos la suerte de vivir en esta ciudad. España tiene monumentos y rincones que hay que ver, no es necesario salir de ella para vivir unas vacaciones de ensueño.