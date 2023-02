El monumento más increíble de España está en peligro y todo por una planta

Los monumentos son una parte muy importante de la arquitectura e historia de cualquier ciudad o pueblo del mundo, muchos de ellos incluso son actualmente monumentos pero en su momento fueron imprescindibles para ese lugar por algún otro motivo, como en el caso que vemos a continuación. Te contamos la historia de uno de los monumentos españoles más increíbles que está en serio peligro por culpa de una planta, y pueden llegar a causar daños en su estructura.

Las plantas suelen ser una señal de vida, de alegría, pero lo cierto es que no siempre su presencia es agradecida, hay casos en los que no es buena señal que aparezcan, por lo que más recomendable en ellos es retirarlas, sobre todo cuando no las has puesto ahí y realmente han proliferado de forma natural.

El acueducto de Segovia, en peligro por una planta

El Acueducto de Segovia, uno de los monumentos más importantes e increíbles de cuantos tenemos en España, ha sido «atacado» por una planta conocida como el ombligo de Venus o sombrerillo común, cuyos tallos pueden llegar a alcanzar los 40 centímetros de longitud. Esta planta ha proliferado entre los sillares del acueducto durante los últimos meses, y un equipo de técnicos ha comenzado ya a retirarla para que no quede ni rastro de ella en el monumento.

Los técnicos encargados de la retirada de esta planta en el acueducto de Segovia dejan claro que los daños que puede causar esta planta a la estructura del acueducto son de momento irrelevantes, pero que se tomarán medidas para evitar que prolifere aún más, ya que podrían convertirse en sustrato para el desarrollo de nuevas plantas que sí podrían llegar a ser perjudiciales y dañinas para el acueducto.

El pasado 6 de febrero comenzaron los trabajos de limpieza para eliminar todas las plantas que habían hecho ya acto de presencia, que son bastantes. Muchas personas aún lo están descubriendo ahora, pero lo cierto es que la vegetación superior en el Acueducto de Segovia es un fenómeno cíclico y recurrente que afecta a la totalidad del monumento ya que está a la intemperie de forma permanente. Lo cierto es que es un problema que está presente en muchos monumentos y que puede afectar a su estructura por la acción mecánica o química que se asocia a la presencia de estos elementos vegetales, según los expertos.

Esta limpieza para la retirada de plantas es la primera que se realiza desde la década de los 90 y debe finalizar antes del próximo 15 de abril debido a la nidificación de vencejos en la zona. Para hacer esta limpieza se retiran las plantas y elementos presentes en el monumento, así como los residuos existentes en repisas y oquedades. Es importante destacar que los trabajos de limpieza pueden provocar en algunos momentos el corte del tráfico rodado en las zonas afectadas.