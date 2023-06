El periódico británico ‘The Sun’ lo tiene claro: este es el mejor resort de España

Probablemente por vivir en el país y conocer sus muchas interesantes opciones en alojamiento de alto nivel, se nos haría muy difícil establecer cuál es el mejor resort de España. Sin embargo, una publicación en el periódico sensacionalista británico The Sun tiene perfectamente en claro cómo es el sitio ideal para hospedarse en nuestro territorio. ¿Te atreves a adivinar dónde está el mismo?

Allí, uno de los colaboradores de esta publicación manifestó que el hotel sólo para adultos Amàre Ibiza, a las afueras de San Antonio, es uno de los mejores establecimientos donde uno puede quedarse para disfrutar del lugar además de recorrer los sitios cercanos.

El mejor resort de España, según ‘The Sun’

¿Por qué le gustó tanto este hotel?

Más allá de no ser apto para niños, que es algo que evidentemente valora el autor del artículo, también destaca que dispone de una piscina infinita en la azotea. La describe como inmejorable para broncearse y contemplar las espectaculares panorámicas locales.

Por otro lado, explica que sobresale entre las demás buenas opciones de la zona porque es elegida por muchísimos famosos. Menciona algunos como Coco Lodge, Amber Turner y Cheyanne Kerr, que en los últimos meses se alojaron en este sitio.

Aparentemente, las populares celebridades valoran sus otras piscinas tanto como su bañera de hidromasaje donde puedes relajarte tras un largo día mientras un DJ o un cantante en vivo acompaña con su música. El ambiente es, en todo momento, muy agradable. Incluso tienen una lista de reproducción propia que comparten con los clientes para que vaya con ellos en el móvil o en sus coches.

En el caso de los amantes del gimnasio, las instalaciones deportivas dan directamente a la playa por lo que animan a exigirse más con cada repetición o serie. Luego del entrenamiento, qué mejor que el spa para pedir un descontracturante masaje de aromaterapia.

¿Con qué alternativas de ocio cuenta?

En cuanto al tiempo libre, en la parte superior del hotel se encuentra el bar y restaurante de la azotea Belvue, Hayaca, donde el chef Mauricio Giovanini, galardonado con una estrella Michelin, sirve platos sudamericanos de wagyu y lubina junto a exquisitos cócteles. Asimismo, si prefieres sabores más clásicos puedes cenar en el restaurante Mare Nostrum de Amàre con un completo menú buffet.

Fuera del complejo, a no mucha distancia, hay múltiples cosas que puedes escoger para pasarla bien. Desde pubs y bares hasta discotecas de las cuales regresar bien entrada la noche. No por nada San Antonio es el lugar de muchos de los eventos nocturnos más impresionantes de Ibiza. Y si eso no fuera suficiente, a 20 minutos en coche tienes uno de los mejores clubs del mundo, Hi Ibiza.