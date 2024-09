El pasaporte ya no basta: este país europeo impone un nuevo requisito de entrada para españoles

Para entrar a Reino Unido a partir del 2 de abril de 2025 habrá que tener un visado similar al ESTA que es indispensable para entrar en Estados Unidos. El Gobierno británico confirmó hace unos días que de cara al año próximo todos los ciudadanos de la Unión Europea tendrán que solicitar un permiso que tendrá que ser validado por las autoridades. Hasta la fecha sólo era necesario el pasaporte para poder entrar en este territorio. El objetivo de esta nueva norma es mejorar la seguridad mediante las nuevas tecnologías e implantar un sistema de inmigración moderno.

Reino Unido aumentará los controles para entrar al país a partir de 2025 y a los españoles (y demás ciudadanos de la Unión Europea) ya no les valdrá sólo con el pasaporte para poder viajar a cualquier cualquier ciudad de Inglaterra, Escocia, Gales o Irlanda del Norte. Tras el Breixit de 2020, desde el 1 de octubre de 2021 los ciudadanos europeos ya no tenían permitido entrar a este territorio sólo con el DNI y ahora además del pasaporte tendrán que tener un permiso especial, similar a lo que pide Estados Unidos con el ESTA.

El ESTA de Reino Unido se denominará Electronic Travel Authorisation (ETA) y consiste en un formulario que tendrás que rellenar y posteriormente ser validado por el Gobierno británico para que puedas entrar al país. Su coste será de 10 libras (12 euros) y a través de la página web oficial que abrirá a partir de marzo de 2025, tendrás que responder a alguna preguntas relacionadas con el nombre, los apellidos, genero, fecha de nacimiento, estado civil, dirección actual, número de teléfono y correo electrónico. Es decir, todos los datos personales además de también especificar el motivo del viaje a Reino Unido además de las fechas de entrada y salidas y el itinerario que tienes previsto hacer.

By April 2025 all visitors who do not need a visa will need an Electronic Travel Authorisation (ETA).

