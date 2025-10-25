Parece Petra pero está en España: la joya más desconocida y poco turística de nuestro país

La joya más desconocida de nuestro país es un lugar que podría ser Petra, pero está en Sevilla más cerca de casa de lo que imaginábamos. No es necesario recorrer miles de kilómetros en busca de maravillas arquitectónicas que podemos encontrar en nuestro país. España es un gran destino turístico que nos permite descubrir hasta lugares muy especiales como esta joya desconocida. Viajaremos más cerca de lo que imaginamos, en Sevilla encontramos una pequeña Petra que nos descubrirá un arte que quizás no conocíamos y que lo tenemos a unas pocas horas en coche.

La joya más desconocida de nuestro país

España es un país que hay que descubrir. No solo ahorraremos tiempo de viaje y recursos, sino que también invertiremos nuestro dinero en las empresas españolas. En estos días en los que viajamos por el mundo y descubrimos un sinfín de emociones, podemos poner rumbo a una ciudad que por sí sola es una obra de arte.

Los rincones más auténticos de España, lugares en los que podemos descubrir un tipo de arquitectura y unos elementos que nos harán sentirnos aún más orgullosos de nuestro país. La historia y el arte de siglos atrás que nos toca de cerca la podemos ver en primera persona en Sevilla. Osuna ha sido llamada la Petra de Andalucía, una denominación que quizás nos sorprenda más de lo que nos imaginamos.

Así es la Petra de España

No necesitamos coger un avión que nos lleve a miles de kilómetros de nuestra casa, solo coger el coche y poner rumbo a Sevilla para descubrir una Petra en miniatura. Situada en Osuna podemos encontrar ese sitio que se ha convertido en una buena opción para todos aquellos que quieren ver un tipo de arte milenario realmente único.

Situada en una cantera, data del siglo V a.C. con unos relieves y esculturas que han despertado el interés de medio mundo. Se trata de un monumento arquitectónico que nada tiene que envidiarle a la ciudad de Petra. En él hemos descubierto una zona en la que el ser humano ha dejado huella. Este tipo de obras son casi imposibles de ver más allá de un lugar como este.

Aprovechando la piedra de la cantera crearon una joya que se ha mantenido en casi perfectas condiciones durante miles de años. Se ha aprovechado la forma natural de la piedra para dar forma a unas esculturas que forman unos pórticos muy parecidos a los de Petra que también aprovecha la piedra en la cual se encuentra para alzar esta construcción.

Las esculturas más notables se empezaron a realizar durante los años 60, momento en el que la cantera empezó a perder parte de su papel como elemento que proporciona piedras. Se decoró la entrada y las principales partes con relieves que han sido expuestos. Más allá del origen de esta joya que se ha explotado durante este tiempo, la mayoría de las estructuras son modernas, pero no le quita encanto al lugar.

Considerado bien de interés cultural, nos proporciona otra visión de una de las actividades que se ha realizado en nuestro país. Una excusa perfecta para visitar esta cantera y poner rumbo a una Sevilla que nos deleitará con su gastronomía. Conseguiremos a través de este lugar, descubrir una zona espectacular en la que el paisaje se mezcla con un poco de historia y nos permite deleitarnos con una cocina autóctona muy especial. Si estás pensando en organizar un viaje por el sur de España, ha llegado el momento de hacerlo. Toma nota de qué puede esperarte en estos días.