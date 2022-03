Palabra hoy Wordle, miércoles 23 de marzo de 2022: Solución reto nº76

¿Has empezado el día con buen pie? ¡Entonces es el momento perfecto para intentar encontrar la palabra de Wordle!. Hoy, miércoles 23 de marzo, toca resolver la palabra del reto nº76. ¿Te animas? Si empiezas tu rutina con un acierto y descubre la palabra de hoy del juego más viral en redes sociales. Te damos todas las pistas para acertar y también, la solución del reto. ¡Vamos a jugar!

La palabra de ayer fue OTOÑO. Nos sorprendió, pero seguramente fue un guiño a la primavera, que justo ahora empieza.

Recuerda que puedes compartir esta guía con tus familiares o amigos que también intentan resolver la palabra de hoy, así se lo pondrás un poquito más fácil para acertar, que un poco de ayuda nunca viene mal.

Pistas para resolver la palabra de Wordle de hoy

Estas 4 pistas están diseñadas para ayudarte a acertar la palabra de 5 letras escondida en el juego. Son pistas sencillas y van de menos a más específicas.

Una vez tengas las pistas solo quedará pensar e intentar acertar con las 6 oportunidades que el juego te da. Recuerda que mientras vayas probando, te irá guiando, poniendo las letras acertadas en verde, las erróneas en gris y las amarillas serán las que aparecen en la palabra, pero no están bien colocadas.

La palabra de hoy es esencial en cualquier casa y en todas está presente.

Una de las vocales que no aparece en la palabra es la A, pero si la U

Ninguna letra de la palabra de hoy se repite.

de la palabra de hoy Aparece la consonante común L, pero la palabra está llena de vocales.

¿Ya tienes alguna idea? Si vas probando, pero aún no das en el clavo o te salen muchas casillas grises, a continuación te dejamos unos consejos que no fallan nunca. ¡Así no habrá quien te gane!

Consejos para descubrir la palabra de hoy de Wordle en español.

Descubrir la palabra del día de Wordle puede ser todo un reto, pero con estos consejos, lo tendrás resuelto antes de empezar con tu día. Así empezarás tu rutina con una victoria, que siempre viene bien.

Estos consejos puedes aplicarlos a todas tus partidas de Wordle, seguro que no te fallan y vas acumulando aciertos con rapidez.

La primera palabra marca la diferencia , así que llénala de vocales. Estas marcarán la base de tu palabra y te darán una ventaja enorme para los siguientes intentos.

, así que llénala de vocales. Estas marcarán la base de tu palabra y te darán una ventaja enorme para los siguientes intentos. No pruebes la primera palabra que te venga a la mente en el juego, recuerda que solo tienes 6 oportunidades para dar con la palabra ganadora. Hazte con un papel y un boli y haz pruebas a mano , una vez tengas una idea inicial, ya puedes probar en el juego. ¡No malgastarás ningún intento!

, una vez tengas una idea inicial, ya puedes probar en el juego. ¡No malgastarás ningún intento! Recuerda que la palabra de hoy está llena de vocales, esto puede ponértelo un poco más difícil, pero revisa las pistas con atención para acertar. Si no lo ves claro, siempre puedes volver en un rato, a veces cuando damos a la cabeza tiempo para pensar, da con la palabra escondida.

Solución para la palabra nº76 de Wordle.

¿Solamente te queda una oportunidad? Es un buen momento para comprobar si vas por buen camino y no desperdiciar la oportunidad de ganar el reto de hoy.

La palabra del Wordle en español de hoy es SUELO.

Mañana volvemos con más para darte las pistas del reto nº77. ¡Ya nos morimos de ganas por acertar!