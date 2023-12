Olvídate de volar con estas líneas aéreas en 2024: son las más inseguras

Este 2024 será mejor que te olvides de volar con estas líneas aéreas son las más inseguras de todas las que existen. Uno de los propósitos de año nuevo es empezar a viajar más. Dedicarse tiempo y disfrutar de esos días en los que podemos descubrir lugares increíbles. Para hacerlo, necesitamos tener en nuestro poder un buen plan de vuelo, empezando a vivir al máximo estas rutas y momentos que hemos decidido incorporar a nuestro plan de 2024. Será mejor que lo hagas de la mano de unas aerolíneas distintas, por tu propio bien.

Las aerolíneas más inseguras son estas

Empezar a dedicarse un poco más de tiempo a uno mismo, quizás empiece por cumplir uno de los sueños de muchos. Viajar es uno de los propósitos de año nuevo más recurrentes. Cada uno de los viajes nos sirve para aprender y descubrir nuevas formas de vida, es una pieza más de ese camino que estamos deseando conseguir.

Crear un plan o una ruta este 2024 no pasa por hacerlo de la mano de unas aerolíneas que se han convertido en fruto de muchos comentarios, en los que parece que los clientes y las autoridades no ven nada bien estos viajes. Estamos ante las consideradas más inseguras de todas.

Teniendo en cuenta que el avión es el método de transporte más seguro de todos, tenemos que estar pendientes de una serie de elementos que son claves o fundamentales. Lo que dicen las autoridades es que no se llega a estos estándares de calidad que quizás nunca hubiéramos esperado.

Si estás pensando en viajar no lo dudes, estas no son las líneas áreas que no deberías utilizar. Siendo las peores, calificadas de inseguras por una serie de factores que debes conocer.

Estas son las listas de las líneas aéreas en 2024

Las líneas aéreas en 2024 serán de nuevo analizadas, por lo que quizás solo formen parte de una pequeña fatalidad que acabará siendo lo que nos invite a avanzar en esta lucha en busca de una serie de elementos que debemos tener en cuenta.

Según esta lista:

Wings Air (0.37) Lion Air (0.61) Jetstar Airways (0.94) flydubai (1) VivaAerobus (1.18) Wizz Air (1.31) Ryanair (1.63) WestJet (1.66) Vueling Airlines (1.96) Air Canada (2.11) / Volaris (2.11)

Ha sido elaborada por Bounce Luggage Storage, siguiendo con un elemento que acabará siendo lo que marque una importante diferencia. El equipaje, las comodidades que genera tener nuestras pertenencias en nuestro poder. Por lo que si tienes que viajar, será mejor que te muevas con el equipaje de mano o con una mochila que esté siempre contigo y así evitarás más de un dolor de cabeza.

Por el contrario, siguiendo con la misma lista, estas son las aerolíneas que más buenos comentarios tienen entre los viajeros. Los que más buenas sensaciones generan y menos errores tienen. Empezando por una aerolínea de japón que ha conseguido acaparar buenos comentarios, teniendo a sus viajeros encantados.

Japan Airlines (8.28) Singapore Airlines (7.63) Qatar Airways (7.5) Korean Air (7.19) Vistara (6.43) All Nippon Airways (6.23) Ethiopian Airlines (5.99) Air India (5.40) Azul Airlines (5.25) Emirates (5.16) / Vietnam Airlines (5.16)

Por lo que acabará siendo lo que marque la diferencia para todos, por lo que acabaremos en este 2023 haciendo los propósitos de un 2024 en el que quizás estas aerolíneas nos invitarán a dar un paso más. Podremos elegir entre algunos elementos por visitar quizás en función de estas aerolíneas.