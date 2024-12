Olvídate de radiadores y suelo radiante: esta solución oculta en el rodapié lo cambia todo

Ahora que ha llegado el invierno, es el momento de encontrar la mejor solución para mantener las casas calientes sin tener que pagar un dineral de gas o electricidad. Sin embargo, no es tarea sencilla, ya que, a medida que las temperaturas descienden, los precios de la energía se disparan. Además, los sistemas de calefacción tradicionales, como los radiadores y los suelos radiantes, aunque efectivos, tienen sus limitaciones: ocupan espacio y, en muchos casos, no son tan eficientes como deberían ser. A este problema se suma el hecho de que numerosas viviendas no cuentan con un aislamiento adecuado, lo que agrava el desperdicio energético.

Frente a esta situación, el mercado ha comenzado a innovar con propuestas que buscan combinar diseño, eficiencia y sostenibilidad. Una de las soluciones más sorprendentes e ingeniosas es ThermaSkirt, un sistema de calefacción integrado en el rodapié que reemplaza a los radiadores tradicionales y promete una distribución uniforme del calor sin ocupar espacio adicional. Creado por la empresa británica DiscreteHeat, este rodapié calefactor no sólo mejora la estética del hogar, sino que también se presenta como una alternativa más eficiente, económica y sostenible.

ThermaSkirt, el sistema de calefacción más revolucionario

ThermaSkirt es un sistema de calefacción diseñado para integrarse en el rodapié, ocupando un espacio mínimo mientras distribuye el calor de manera uniforme. Este sistema utiliza la radiación infrarroja de bajo consumo para calentar el hgar, un método similar al del suelo radiante, pero con una instalación mucho más sencilla y rápida. Fabricado en aleación de aluminio, el rodapié es capaz de irradiar hasta cinco veces más calor que el metal común, optimizando así su capacidad térmica.

El funcionamiento de ThermaSkirt es sencillo pero muy eficiente. Los paneles se conectan a un sistema de calefacción convencional, como una caldera, una bomba de calor, e incluso placas solares. Gracias a esta compatibilidad, el rodapié se puede integrar fácilmente en sistemas ya existentes, evitando costosas reformas. Además, está diseñado para adaptarse a distintos tamaños y estilos de vivienda, con versiones que ofrecen diferentes niveles de potencia térmica dependiendo de las necesidades del hogar.

A diferencia de los suelos radiantes, que requieren levantar el suelo y hacer obras, el rodapié calefactor se puede colocar en unas pocas horas. Según la empresa DiscreteHeat, el proceso consiste en retirar los radiadores tradicionales y el rodapié antiguo para instalar el nuevo sistema. Los paneles de ThermaSkirt están diseñados en longitudes de hasta seis metros para cubrir grandes superficies de pared, lo que reduce la necesidad de conexiones intermedias.

En las esquinas, el sistema Sure-Fit garantiza un sellado hermético con una clasificación de 10 bar, utilizando esquinas de acero inoxidable y recubrimientos en polvo para asegurar durabilidad y estética. Una vez instalados los paneles, se conecta el sistema de calefacción mediante tubos de impulsión y retorno, y se coloca un termostato para controlar la temperatura de forma precisa.

Estética y funcionalidad

Una de las principales ventajas de ThermaSkirt es su diseño compacto y discreto. Con un grosor de apenas dos centímetros, este rodapié calefactor ocupa mucho menos espacio que los radiadores tradicionales. Incluso cuenta con versiones curvas que se pueden instalar como molduras en los techos.

El sistema está disponible en varias alturas, desde 11,5 centímetros hasta 21,5 centímetros, dependiendo de la potencia térmica requerida. Por ejemplo, la versión más pequeña, Deco BM2, proporciona hasta 120 W por metro lineal, mientras que la versión intermedia, Deco BM3, puede alcanzar hasta 180 W por metro lineal. Esto permite personalizar el sistema según las características de cada habitación, garantizando una calefacción eficiente y homogénea.

Ventajas

ThermaSkirt incluye una válvula TRV en uno de sus extremos, lo que permite regular la temperatura de manera precisa. Además, para los hogares más modernos, el sistema puede conectarse a termostatos de pared inteligentes, lo que facilita el control remoto y la programación de horarios de calefacción. También ofrece otra serie de ventajas: