Las patatas fritas Lay’s son unas de las más conocidas en todo el mundo. La marca nació en el año 1932 en Estados Unidos, y desde 1965 es propiedad de PepsiCo. En España y Portugal, al igual que otros productos como Ruffles o Doritos, las patatas Lay’s se venden bajo la marca Matutano. En el mercado podemos encontrar un amplio abanico de patatas Lay’s en el mercado, para todos los gustos: campesinas, al punto de sal, vinagreta, gourmet, al horno con hierbas provenzales, y también artesanas.

Ahora, el usuario de TikTok @ahaviadesign, que comparte vídeos sobre marketing digital y redes sociales, ha descubierto una curiosidad sobre el packaging patatas Lay’s en el que seguro que no te has fijado. «¿Sabías que las patatas Lay’s Artesanas en realidad pone Artensancis porque no pueden utilizar legamente artesanas?», comienza el vídeo.

Realmente, si nos fijamos en la última ‘a’ en el envase de patatas fritas, esta letra tiene una forma un poco extraña. No es igual que el resto de ‘aes’ de la bolsa. Pero, ¿a qué se debe esto? El usuario @ahaviadesign explica que tiene mucho que ver con un ahorro de costes de distribución.

La marca Lay’s distribuye los mismos envases en España y Portugal, así que para minimizar los gatos de impresión los textos están en español y en portugués. Para solucionar el problema del nombre utilizan esa ‘a’ extraña, de forma que pueda leerse como ‘artesanais’ en portugués. Se trata de una solución que utilizan muchas marcas en la Península Ibérica.

Curiosidaes de las patatas Lay’s

El fundador Herman W. Lay compró una empresa de patatas fritas en el año 1932, tras lo cual empezó a venderlas en la parte trasera de su coche mientras trabajaba como vendedor ambulante.

Lay’s fue una de las primeras marcas de aperitivos con anuncios en televisión. El primer anuncio se emitió en el año 1944 en Estados Unidos.

Más allá de los sabores comunes, hay variedades específicas en cada país. Hasta la fecha se han creado más de 200 sabores diferentes, algunos tan curiosos como sopa de verduras, capuchino, pepsi y pollo, kiwi, menta y limón, curry, sopa de pescado extra-picante, cangrejo y hasta cerveza.

Una de las principales ventajas competitivas de Lay’s es la gran variedad de sabores que puede ofrecer a sus clientes. A lo largo de su historia ha organizado varios concursos para encontrar nuevas variedades, llegando a ofrecer un millón de dólares a quien presente la mejor idea.