Nunca hagas esto con tu microondas o te arrepentirás

El microondas se ha convertido en uno de los electrodomésticos que más utilizamos en casa. Esencial para descongelar o para calentar los platos que hemos preparado con antelación, nos puede servir también incluso para cocinar pero lo cierto es que no todos los alimentos y tampoco todos los líquidos son aptos para este aparato. Por este motivo si no quieres arrepentirte nunca de lo que metes dentro del microondas, toma nota de todo aquello que no se recomienda y que seguramente no sabías. Un listado que ha dado a conocer la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y que será bueno conocer.

Lo que no puedes meter en el microondas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado un completo listado en el que se enumeran todas aquellas cosas que es mejor evitar poner dentro del microondas si no quieres que se te acabe estropeando. Son estas:

Huevo con cáscara

Escalfar un huevo es fácil y no tarda demasiado tiempo pero si vas con prisas o crees que puedes hacerlo en el microondas mejor que lo hagas con el recipiente adecuado. Si lo metes sin más, la OCU explica que el microondas calentará el interior el huevo, acumulándose entonces vapor que puede hacer que explote tanto dentro del electrodoméstico como cuando lo vayamos a sacar.

Guindillas

Las guindillas picantes tienen capsaicinas, que es el componente que nos causa esa sensación de ardor en la boca cuando las mordemos. Pues bien, si metes un plato que tiene guindilla dentro del microondas, la capsaicinas podrían acabar liberándose hacia el aire de modo que al abrir el microondas, es posible que notes como te lloran los ojos. Para evitar esto, al abrir el microondas, deja la puerta abierta un rato antes de coger el plato y no te lo acerques a los ojos.

Verduras de hojas verdes

Para cocinarlas, debes meterlas en un recipiente adecuado con agua. Si las colocas en seco verás como producen chispas.

Salsa de tomate

Si calientas salsa de tomate es mejor que la eches en un plato o en un recipiente y lo tapes antes de calentarla en el microondas. Si no lo haces, saltará y manchará todo por dentro y te podría saltar a ti y quemarte cuando abras la puerta.

Agua

Si calientas agua en el microondas ves con cuidado. Se puede llegar a sobrecalentar y luego cuando metas una cuchara dentro o una bolsa de infusión que comience a hervir y te queme. Debes esperar un poco entonces antes de usar ese agua.

Uvas

Como ocurre con las verduras, pueden producir chispas e incluso quemar el electrodoméstico.

Bolsas de papel

Si metes una bolsa de plástico corres el riesgo de que emita vapores que son peligrosos para la salud. No pasa lo mismo con las bolsas de papel, como las de las palomitas.

Recipientes de poliestireno expandido

Cuidado con meter alimentos preparados que van en envases de poliestireno expandido dado que este tipo de material (el de las bandejas blancas) no soporta el calor y no se recomienda para nada usarlas en este electrodoméstico.

Bolsas de semillas

Puede que las bolsas de semillas se hayan creado para que las calentemos específicamente en el microondas, pero es mejor leer bien las instrucciones dado que si lo hacemos mal se puede sufrir el riesgo de un sobrecalentamiento e incluso incendio.

Palillos de madera

Al ser inflamable, la madera es un riesgo dentro del microondas. Cuidado entonces con meter palillos que se pueden incendiar.

Nada

Si pones en funcionamiento el microondas sin que tenga nada dentro es posible que se acabe rompiendo del todo ya que las ondas que hacen la función de calentar la comida chocarán contra las paredes del aparato provocando que deje de funcionar y sea difícil arreglarlo.