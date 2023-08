No te acerques a ellas. Estas son las mujeres más malas según el zodiaco y te harán pasarlo peor que nunca

Las mujeres más malas según el signo del zodiaco te harán pasarlo peor que nunca, será mejor no acercarse a ellas. Antes de entablar una amistad, cuando llegues a un puesto de trabajo nuevo o simplemente, si has conocido a alguien, pregunta el horóscopo, te ahorrarás más de un susto. Hay mujeres que son las malas del cuento, tienen un don para hacer sentir mal a los demás o incluso faltarles al respeto. Toma nota de estos signos del zodiaco son los de las mujeres más malas.

Estas son las mujeres más malas según el zodiaco

Sagitario es la bruja mala de todos los cuentos. Mucho cuidado con este signo de fuego, cuando se enciende lo quema todo a su paso. No importa que haga mucho tiempo o poco que la conozcas es un polvorín que de repente explota y puede arrasar con todo lo que encuentra. Una persona que realmente no sabe cómo gestionar una ira y una manera de transmitir sus enfados al mundo. Se carga todo lo que tiene por delante, tengan o no la culpa.

Capricornio es la personificación del mal. Un signo calculador y frío, en versión femenina puede causar estragos. No tiene muchas amigas dada su capacidad para poner el dedo en la llaga, si quiere hacerte daño, no lo dudes lo hará. Solo necesita unas cuantas palabras para herirte y sabe muy bien cómo decirlas. Este signo de Tierra debería salir de casa con un cartel de peligro.

Virgo es la reina de las críticas. Si has cogido unos kilos de más o simplemente quieres disfrutar de la vida sin dietas, mucho cuidado, Virgo es la mala del gimnasio que te recordará constantemente lo mal que lo has hecho. Este signo es sin duda alguna uno de los más crueles a la hora de hablar con los demás. Es tan sumamente crítico con los demás y consigo mismo que puede causar estragos.

Leo cuidado cuando se enciende, creará un fuego que es casi imposible de parar. Si no le caes bien o te dedicas a decirle algo que no le gusta, se lanzará directamente a por ti. Esta leona es capaz de atacar con todas sus fuerzas a las personas que tiene delante. Trazará una estrategia y los cazará sin piedad alguna, es un signo que despedaza con sus palabras a cualquier que esté delante.