Ni vinagre ni bicarbonato: el truco de los expertos para eliminar las manchas naranjas de los tuppers

¿Quién no ha lidiado con los molestos restos de manchas naranjas en sus tuppers? Si eres de los que suele guardar comida en este tipo de recipientes, especialmente pasta con salsa de tomate o guisos con aceite, sabrás lo difícil que es eliminar esas manchas persistentes que parece que no van a desaparecer nunca. No importa cuántas veces los laves o la cantidad de jabón que utilices, las manchas de aceite y tomate permanecen ahí. Por suerte, existe un truco tan sencillo como efectivo que se ha hecho viral en redes sociales para deshacerse de ellas sin esfuerzo.

Las manchas de color naranja aparecen debido a los aceites presentes en alimentos como las salsas de tomate o los guisos que se almacenan en tuppers de plástico. Los aceites tienen una naturaleza química única, lo que dificulta que se disuelvan fácilmente en agua. Aunque parezca algo trivial, entender cómo funciona este proceso químico es fundamental para poder eliminar las manchas.

Cómo eliminar las manchas naranjas de los tuppers

El microbiólogo Jason Tetro, experto en microbiología y autor de libros como «The Germ Code», explica que el plástico, a diferencia de otros materiales como el vidrio o el acero, no es completamente liso. Si se observa a través de un microscopio electrónico, se pueden notar pequeñas irregularidades y poros en la superficie del plástico, lo que hace que los aceites se queden atrapados en esos espacios. Cuando esto ocurre, el agua no puede disolverlos de forma eficaz, ya que el agua y los aceites no se mezclan debido a sus diferencias químicas.

Cabe señalar que, aunque el agua es un disolvente efectivo para muchas sustancias debido a su polaridad, los aceites no tienen esa propiedad. Los aceites, por su parte, son apolares, lo que significa que no se disuelven en agua. Así, por mucho que se lave un tupper con agua y detergente, los aceites siguen ahí, atrapados en los poros del plástico. Ésta es la razón por la cual las manchas de aceite son mucho más difíciles de eliminar que otras manchas.

Ahora bien, el truco para eliminar estas manchas se basa en un principio muy simple, para el cual sólo necesitas agua, jabón para platos y un trozo de papel de cocina. La combinación de estos tres elementos ayuda a «capturar» los aceites y eliminar las manchas de manera eficaz. El jabón para platos contiene un compuesto llamado «surfactante», que tiene la capacidad de atrapar los aceites en pequeñas burbujas llamadas micelas.

Las micelas son estructuras microscópicas formadas por las moléculas de jabón, las cuales tienen una parte hidrofóbica (que repele el agua) y una parte hidrofílica (que atrae el agua). Esto permite que las micelas rodeen las partículas de aceite, atrapándolas y evitando que se adhieran al plástico del tupper. Es aquí donde entra en juego el acto de agitar el recipiente. Cuanto más agites el tupper, más micelas se formarán, lo que facilitará la eliminación de las manchas.

El agua es importante en este proceso porque, aunque no puede disolver el aceite por sí sola, facilita que las micelas se diseminen y atrapen mejor los aceites atrapados en los poros del plástico. Para finalizar, hay que introducir un trozo de papel de cocina, que actúa como una «trampa» adicional para las micelas. Como las micelas pueden flotar libremente en el líquido, al colocar un trozo de papel de cocina dentro del tupper, las micelas quedan atrapadas en él, evitando que regresen a los poros del plástico.

El proceso es muy sencillo:

Empieza agregando una pequeña cantidad de agua al tupper manchado. No es necesario llenarlo completamente, con un poco de agua será suficiente para activar el proceso de limpieza. Luego, añade unas gotas de jabón para lavar platos en el tupper. Es importante que utilices un jabón con surfactantes, ya que estos compuestos son los responsables de atrapar los aceites y grasas. Puedes añadir de una a tres gotas, dependiendo del tamaño del tupper. Ahora, cierra bien el tupper (asegurándote de que no se derrame) y comienza a agitarlo de manera vigorosa. La clave aquí es el movimiento. Al agitar, el jabón se mezcla con el agua y forma micelas. Después de agitar bien el tupper, abre la tapa y coloca un trozo de papel de cocina. Una vez que el trozo de papel de cocina haya absorbido el exceso de residuos, retírala y enjuaga el tupper con agua limpia. Finalmente, seca el tupper con un paño limpio o deja que se seque al aire. Después de este proceso, el tupper debería estar libre de manchas, con una superficie más limpia y menos porosa.

En conclusión, eliminar las manchas naranjas de los tuppers no tiene por qué ser una tarea imposible.Sabiendo sobre cómo funciona la química de los aceites y un simple truco que involucra agua, jabón y papel de cocina, puedes deshacerte de ellas de forma rápida y eficaz.