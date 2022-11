El motivo por el que en los supermercados no se vende fruta ni verdura uniforme

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado que los meses de junio, julio y agosto han sido los más calurosos desde que se tienen registros (1961). Pero esto no acaba aquí, porque a pesar de estar en noviembre, la temperatura es más alta de lo habitual para esta época del año en todo el territorio nacional.

Frutas y verduras con formas raras en los supermercados

Aunque la sensación térmica es muy agradable, no hay que olvidar que va acompañada de la falta de lluvias, y esto explica por qué en los supermercados no se vende fruta ni verdura uniforme. Tal y como explican los expertos, la sequía puede afectar tanto a la cantidad como al tamaño de estos alimentos.

Sin embargo, si te encuentras un calabacín retorcido o con una forma extraña a la hora de hacer la compra, es normal que te asalten multitud de preguntas: ¿Este tipo de frutas y verduras son menos nutritivas? ¿Son aptas para el consumo?

A pesar de que la situación es crítica, son muchos los supermercados que siguen tirando a la basura frutas y verduras que no tienen un buen aspecto. Es decir alimentos «feos» que no resultan atractivos para los clientes. Pero desde el punto de vista nutricional no les pasa absolutamente nada, así que cada vez hay más organismos que piden a los establecimientos que los pongan a la venta, y también animan a los clientes a comprarlos.

La cadena Lidl ha sido de las primeras en poner en marcha una campaña en Reino Unido para sacar a la venta todas las frutas y verduras «feas». El objetivo es paliar los efectos que el calor del verano ha tenido sobre las cosechas. Algunos de los alimentos con un aspecto distinto que los clientes pueden encontrar en los supermercados de la cadena son coles de Bruselas, manzanas, zanahorias y cebollas.

Consejos prácticos

Elegir bien la fruta y la verdura no es tarea sencilla, así que es importante tener una serie de consejos prácticos. Es conveniente elegir siempre frutas y verduras de temporada ya que cada una tiene una época del año. Aunque hoy en día es posible encontrar todo tipo de alimentos siempre, no tienen la misma calidad nutricional ni el mismo sabor.

Aunque la fruta y la verdura tenga una forma rara, no te preocupes. En lo que debes fijarte es en su firmeza, y asegurarte de que las piezas no estén magulladas. Recuerda que el plátano y el mango se estropean rápido, así que cómpralos verdes para tener un extra de duración.