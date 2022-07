El motivo por el que no deberías hacer la cama nada más levantarte

Si eres de los que hace la cama nada más levantarse, debes eliminar este hábito desde ya por el bien de tu salud. Es cierto que una cama hecha desde primera hora de la mañana es una buena forma de empezar la jornada. Sin embargo, lo recomendable es que ventiles la habitación durante 15/20 minutos antes de hacer la cama porque, de lo contrario, aumenta el riesgo de alergias.

Expertos en colchones de ‘And So To Bed’ han publicado en ‘The Metro’ que no es una buena idea hacer la cama a los segundos de levantarse, y explican por qué. Un adulto pierde en promedio 285 mililitros de líquido durante la noche. ¿Qué quiere decir esto? Si no ventilas la cama toda esa humedad quedará atrapada, lo que provocará malos olores y manchas tanto en las sábanas como en el colchón.

Por su parte, el doctor Karan Raj, médico del Servicio de Salud Nacional de Reino Unido, publicó en su cuenta de TikTok un vídeo en el que explicaba lo siguiente, según recoge ‘Business Insider’: «Hacer tu cama por la mañana atrapa los ácaros del polvo que se han acumulado durante la noche. Estos depredadores microscópicos, que miden menos de un milímetro de largo, se alimentan de las escamas de la piel humana y crecen en ambientes húmedo».

Peligros para la salud

Hacer la cama nada más levantarse hace que la humedad se acumule entre las sábanas, creando un ambiente propicio para los ácaros. Estos microorganismos se pueden propagar con gran facilidad y vivir durante mucho tiempo en tu cama sin que te des cuenta.

En principio, los ácaros no suponen una amenaza seria para la mayoría de individuos, pero sí pueden provocar reacciones alérgicas en algunas personas. Además, aumenta el riesgo a sufrir afecciones como asma, dermatitis o eccemas.

Por suerte, los ácaros pueden ser eliminados fácilmente con exposición al sol y aire fresco, así que es tan sencillo como dejar que la cama se ventile durante 15/20 minutos, tanto en verano como en invierno.

¿Cada cuánto hay que lavar las sábanas?

Los expertos recomiendan lavar las sábanas una vez a la semana, aunque en verano la frecuencia puede ser de dos veces. Por la noche, mientras duermes, tu cuerpo, además de líquidos, también desprende células muertas y otras sustancias.

En cuanto al edredón, hay que lavarlo cada seis meses. Muchas bacterias llegan hasta él, y un edredón que lleva sin lavarse un año puede contener nada más y nada menos que 20.000 ácaros.