Madrid es una de las ciudades con mayor número de edificios en España. Algunos de ellos bastante emblemáticos y otros con mucha historia, pero lo cierto es que tiene uno que por fin podemos descubrir en su interior. Un edificio que fue concebido como algo especial tanto en el exterior como en el interior. Descubramos ahora como es por dentro, el edificio más famoso y emblemático de Madrid.

Así es por dentro el edificio más famoso de Madrid

Torres Blancas es el nombre del edificio del que por fin se ha podido ver el interior, a pesar de que en realidad seguro que ya lo habías visto en alguna que otra ocasión. El portal Idealista ha sido el responsable de dar a conocer las imágenes de este edificio en su interior. Un edificio, junto a la Avenida de América que sin embargo, ha aparecido en muchos rodajes.

Los más recientes, el del videoclip de C. Tangana para la canción «Los Tontos» o la serie de Antena 3 «Cristo y Rey». También se han rodado algunas escenas de películas e incluso Antonio Banderas hizo un anuncio en su interior.

El edificio Torres Blancas es obra del arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oiza (por encargo de Juan Huarte Beaumont, dueño de la constructora Huarte), y si bien fue construido en 1969, aunque en la actualidad todavía tiene inquilinos, lo cierto es que se centra mucho en los mencionados rodajes. La tarifa media por un día de rodaje es de 6.000 euros al día, aunque son negociables en función de la ocupación y el tiempo de rodaje.

Por lo visto se acogen al menos dos rodajes al mes ya que su espacio interior, bien puede servir para rodajes de series, películas de todos los géneros o anuncios.

Torres Blancas, un edifico muy particular

Un edificio concebido bajo un halo de belleza muy particular en el que las escaleras son protagonistas en muchos espacios, tal y como le gustaba a su arquitecto, mientras que la planta de abajo tiene rejas en las ventanas, lo que hace imposible el que nadie pueda vivir ya que podría haber riesgo en caso de incendio, dado que están protegidas, esas rejas no se pueden quitar.

Su construcción fue concebida para que el de Torres Blancas fuera un edificio de viviendas de lujo (algunas casas tienen más de 200 metros cuadrados), con escalera de servicio en forma de caracol y montaplatos.

En la actualidad, los pisos que acoge tienen grandes salones-comedores, con dormitorios algo más pequeños.

Con 81 metros de altura, el edifico se concibió primero de todo para que fueran dos torres, pero finalmente fue una sola la que se levantó. A pesar de ser un gran proyecto, el constructor no tuvo dinero suficiente para pagar al arquitecto, así que parte de su trabajo le fue abonado en forma de dúplex, que sin embargo apenas usó porque lo consideraba muy ruidoso. La parte superior destaca por su azotea y una particular piscina que siempre está fría ya que no recibe la luz.