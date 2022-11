El misterio que vuelve loco a los expertos: ovejas caminan en círculos durante 12 días seguidos

Los científicos no se explican por qué hay un rebaño de ovejas caminando en círculos durante 12 días en la región de Mongolia, situada en el norte de China. Como era de esperar, el fenómeno se ha hecho viral en redes sociales, y no han tardado en surgir todo tipo de teorías conspirativas al respecto. Según ha publicado ‘People’s Daily’, las ovejas se encuentran bien de salud, y su comportamiento es toda una incógnita. Caminan en el sentido a las agujas del reloj, es decir, en círculos.

La dueña del rebaño, que responde al nombre de Miao, cuenta cómo se ha producido este extraño fenómeno. En un principio, comenzaron unas pocas ovejas a manifestar esta conducta, y luego se unieron el resto. La granja cuenta con un total de 34 corrales, pero esto es algo que únicamente ha sucedido con las ovejas del número 13.

Veterinarios de la compañía ‘Molecare Farm Vets’ tampoco encuentran una explicación al comportamiento de las ovejas. Sin embargo, no descartan que los animales puedan sufrir listeriosis, una enfermedad bacteriana de carácter grave.

En la gran mayoría de casos, la listeriosis se transmite por la ingesta de alimentos contaminados. Los síntomas se dan tanto a nivel digestivo como neurológico: náuseas, diarrea, confusión, desorientación…

Por lo tanto, la listerioris podría ser la causa de que este rebaño de ovejas lleve 12 días caminando en círculos. Sin embargo, tal y como explican los veterinarios, hay algo que no cuadra: los animales infectados con la bacteria no sobreviven más allá de las 24 o las 48 horas tras la aparición de los primeros síntomas.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK

— People's Daily, China (@PDChina) November 16, 2022