La medida más desesperada contra la sequía llega desde Reino Unido: piden borrar emails y fotos para ahorrar agua

Piden borrar emails y fotos para ahorrar agua, es la medida más desesperada contra la sequía que llega desde Reino Unido. Llega un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca, con una serie de novedades que serán las que nos afectarán en estos tiempos de cambio climático. Cuesta creer que un país tan verde como Reino Unido pueda sufrir los efectos de una sequía que nos ha marcado de cerca hasta no hace mucho tiempo.

Ahorrar agua es algo que conseguiremos con la ayuda de una serie de procesos que sin duda alguna pueden ser más sencillos de lo que realmente imaginaríamos. No se trata de no tener la piscina lista para el verano, o de no dejar el grifo abierto, hay actuaciones de nuestro día a día que no se ven, pero pueden acabar siendo especialmente peligrosos.

Este verano la sequía que ha llegado a Reino Unido ha roto todos los récords.

Llega esta desesperada medida contra la sequía en Reino Unido

Los expertos de ArbolDigital nos explican en su blog el motivo por el que la sequí en el Reino Unido es una realidad. No se necesita que llueva una gran cantidad de agua, sólo deberemos tener en cuenta que estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser clave.

Los motivos de estas restricciones siguiendo a estos expertos arrancan con la forma de forma de almacenar los datos digitales: «Todo tiene que ver con algo llamado centros de datos (data centers en inglés). Piensa en ellos como bibliotecas gigantes del siglo XXI, pero en lugar de libros, guardan tus fotos, videos de TikTok, mensajes de WhatsApp y absolutamente todo lo que subes a «la nube» (que, spoiler alert, no es una nube real sino computadoras físicas en edificios enormes). Estos centros de datos son como las cocinas de un restaurante súper ocupado: generan muchísimo calor y necesitan enfriarse constantemente para no «quemarse». Y aquí viene lo interesante: usan agua para mantenerse frescos, igual que tú usas agua fría en la cara después de correr».

Siguiendo con la misma explicación: «Un centro de datos grande puede usar entre 4 y 19 millones de litros de agua al día, de acuerdo a Thames Water, que es la mayor empresa de servicios de agua de el Reino Unido. Para que te hagas una idea: eso es como si 38.000 personas tomaran duchas de 20 minutos todos los días. Y esto pasa en Inglaterra, que atraviesa una sequía seria donde solicitaron el apoyo de sus ciudadanos borrando fotos y correos viejos como una de las medidas para ahorrar agua».

Hay varias medidas destinadas a intentar ahorrar agua: «AWS (el servicio de Amazon), Google, Microsoft y Meta se comprometieron a ser «agua positiva» para 2030, lo que significa devolver más agua limpia a las comunidades de la que utilizan en sus operaciones. Es como si tomaras un vaso de agua, pero dejaras dos vasos llenos para la siguiente persona. Pero aquí surge una controversia importante: A diferencia de las compensaciones de carbono, las de agua enfrentan críticas más severas. Antiguos gerentes de sostenibilidad de Amazon han calificado esta estrategia como «no ética». ¿La razón? El agua es un problema localizado. Mientras que el CO2 se distribuye globalmente en la atmósfera, mejorar el acceso al agua en una región no ayuda para nada a la comunidad que perdió acceso en otra área distantes. En términos simples: si un centro de datos en Arica seca los acuíferos locales, no importa cuántos pozos construyan en Puerto Varas para compensar. Las familias en Arica seguirán sin agua».

Los pequeños gestos que podemos crear de la nada son los que nos servirán para ahorrar agua en estos tiempos complicados.