Lo que debes hacer siempre después de una entrevista de trabajo: el truco de los expertos

Enfrentarse a una entrevista de trabajo no es fácil. Los nervios pueden jugarnos una mala pasada y a eso se le suma la posible «competencia» que tengas con el resto de candidatos así que cuando sales de una, tienes la incertidumbre de no saber qué pasará; si has quedado bien o has podido impresionar a tu entrevistador. Algo que no sabremos hasta que nos llamen y nos digan si hemos conseguido o no el trabajo, pero como «extra» puedes añadir una cosa que sólo conocen los expertos y que puede marcar la diferencia. Descubre a continuación lo que debes hacer siempre después de una entrevista de trabajo.

Lo que debes hacer después de una entrevista de trabajo

Cuando estamos buscando trabajo una de las cosas a las que debemos enfrentarnos son las temidas entrevistas de personal. Una entrevista que dependiendo del puesto al que aspiramos puede ser la misma para todos aquellos que se presentan, por lo que los candidatos deben procurar hacer todo lo posible por marcar la diferencia.

¿Y cómo podemos conseguirlo? Pues la respuesta la tiene Julia Firestone, fundadora y CEO de su compañía homónima que está especializada en consultoría y orientación profesional. Para Firestone, las entrevistas de trabajo deberían verse como cuando acabas de conocer a una persona que te gusta y con la que has tenido una cita.

Después de esa cita puedes enviarle un mensaje a la persona para decirle lo bien que te has sentido. Pues podemos hacer lo mismo con respecto a la entrevist. Por ello la asesora sugiere enviar una nota de agradecimiento. Un truco de experto que no nos costará nada y que podemos enviar por correo electrónico al departamento de recursos humanos o al mail de empresa de la persona que nos haya hecho la entrevista.

Para qué sirve enviar una nota de agradecimiento

Una nota de agradecimiento después de la entrevista de trabajo es según otros expertos de la materia, una buena manera de demostrar no sólo que te has tomado muy en serio lo que habéis hablado en la entrevista y que te interesa muchísimo el puesto, sino también, que eres una persona que demuestra habilidad comunicativa y que deseas recalcar tus aptitudes. Además, también transmitirás profesionalidad, seriedad y gratitud.

Cómo hacer la nota y cuándo enviarla

La nota no tiene porqué ser demasiado larga. Firestone aconseja que sea «amable y breve» y en ella puedes resaltar algunos de los aspectos tratados o también ponernos a disposición de la persona que nos ha entrevistado por si tiene alguna duda que estaremos encantados de resolver.

Y en cuanto al momento para enviarla. Firestone aconseja que no dejes pasar 24 horas desde la entrevista. De hecho será bueno que la envíes el mismo día, aunque estés centrado en otras entrevistas y así sabrás también cuanto antes si están interesados realmente en ti, ya que de estarlo lo normal es que te respondan a tu nota o que de hecho, te llamen con una respuesta sobre si te dan el trabajo o no.