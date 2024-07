Lo haces todo el rato y no está permitido: las normas de las piscinas que te saltas sin parar

Hay una serie de normas en las piscinas que quizás nos saltamos de forma sistemática sin saber las normativas. Uno de los máximos atractivos del verano es poder disfrutar de las tardes en la piscina. Poder escapar del calor en un lugar en el que lograremos refrescarnos es algo que puede costarnos caro, dependiendo de lo que hagamos en ella. Lo que todos deseamos es empezar a cumplir una serie de normas que pueden ser las que marquen una diferencia importante, aunque para hacerlo antes que nada debemos conocerlas.

El topless es algo que incluye a hombres y mujeres, el hecho de quitarse la parte de arriba del bikini o de estar sin camiseta en determinados lugares de la piscina puede ser objeto de penalizaciones. Especialmente en los sitios de restauración, algo que quizás no tenemos en cuenta y que hacemos quizás en casa o no, es el hecho de sentarse en una mesa sin la parte de arriba del conjunto. Puede resultar antihigiénico mancharse con comida y después volver al agua de la piscina que compartimos todos, aunque la recomendación es de ducharse antes, para que se cumplan las normas se necesita sentido común y conocerlas un poco más.

No está permitido lo que haces todo el rato

Las normas de la mayoría de las piscinas quizás no las conozcas como deberías, sino que se te escape una forma de comportarte que deberías tener en cuenta. Antes que nada, hay que poner sobre la mesa un factor esencial, una piscina es un espacio común que comparten varias personas, por lo que, es fundamental estar pendiente de lo que supone disfrutar de estos días.

Habrá llegado el momento de empezar a prepararse para poder disfrutar de esos días de piscina que son fundamentales y que quizás nunca hubieras imaginado que estuvieran tan cerca. Tirarse a la piscina para huir del calor no debe ser un problema, sino que simplemente debe ser un gesto que acabe dándonos más de una alegría.

Por lo que quizás si queremos vivir una experiencia completa, toca conocer las normas o, no solo el socorrista nos puede dar un susto, sino que incumplir unas ordenanzas puede salirnos caro. Especialmente cuando uno quiere seguir haciendo lo que hace normalmente o no es consciente de que la piscina es pública y no privada.

Estas son las normas de la piscina que te saltas sin parar

Te vas a saltar sin parar una serie de normas en la piscina que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante. Por lo que, por ejemplo, hay un gesto común que incumple la mayoría de las ordenanzas, es el tema de la música. Poner la música alta o incluso añadir unos altavoces puede ser algo que nos haga incumplir las normas.

En lo que se refiere a llevar flotadores, algo que hacemos en gran medida para asegurar la flotabilidad de los pequeños, el socorrista debe autorizarlos. Hay algunos flotadores que por muy bonitos que sean pueden ser peligrosos para el niño, el adulto o toda aquella persona que lo lleve. Por lo que, si no son útiles, sino que por su estética incumplen las normas, no pueden acceder a la piscina. Dependiendo de lo grandes que sean, pueden dejar sin espacio a las personas que están en la piscina.

No podrás comer o fumar en donde tú quieras. Las piscinas tienen espacios habilitados para ello. Merenderos con ceniceros para poder mantener la máxima higiene posible en el lugar. De lo contrario, podemos tener más de un problema. Son normas de convivencia que permiten que el lugar que compartimos todos esté lo más limpio posible. Por lo que el resultado acabará siendo el que marque una diferencia importante en todos los sentidos.

Las restricciones sobre la forma de vestir en las piscinas dependen de cada territorio y prácticamente piscina. El Topless que sé práctica en la playa es algo que puedes preguntar en la propia piscina, deben estar habilitados los espacios para ello. Por lo que, antes de lanzarte a la piscina y llegar a ella sin parte de arriba, asegúrate de que esté permitido tomar el sol o bañarte de esta manera. No es una playa, sino una piscina, un espacio comunitario que se rige por unas normas.

Una vez conozcas todas las normas podrás disfrutar de un día de piscina de esos que crean recuerdos. Es más limpia que la playa, por lo que es ideal para ir con niños que seguro que tendrán su propio espacio con una piscina más pequeña en la que mojarse los pies o disfrutar de unos juegos en el agua que son fundamentales. Empieza a descubrir lo mejor de las piscinas de nuestro país desde hoy mismo.