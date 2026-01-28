Lo que hacen en Finlandia para tener las casas calientes sin encender la calefacción: por 2 euros

En Finlandia son expertos en mantener las casas calientes sin apenas encender la calefacción y gastando sólo 2 euros. No es magia, tiene truco y podemos ponerlo en práctica con algunas precauciones en nuestra casa. Sobre todo, teniendo en cuenta que lo ideal es intentar calentar la casa con métodos tradicionales, pero consiguiendo esa eficiencia energética que quizás no tenemos porque no hemos puesto en práctica algunos trucos esenciales.

Los países del norte son los grandes profesionales de luchar contra el frío. Hoy nos hemos levantado con una España bajo cero de forma excepcional, pero podría ser de los pocos días del invierno en el que se llegan a temperaturas tan bajas. Debemos tener en cuenta que en nuestro país los inviernos no son especialmente fríos, sino todo lo contrario. Pero, nos enfrentamos este año a un invierno que en el momento en que hace acto de presencia puede causar estragos. En Finlandia están muy acostumbrados al frío y han dado con un importante truco para tener las casas calientes.

Finlandia desvela su truco para mantener las casas calientes

Un elemento al que en España quizás no le damos la importancia que se merece, es a las ventanas. Ese elemento que no sólo se ha creado para abrirse y cerrarse, permitiendo que entre el aire en verano y no entre el frío en invierno.

Unas ventanas de calidad ayudan a mejorar la eficiencia energética de la vivienda, algo que quizás nos costará creer. De tal manera que deberemos empezar a tener en cuenta que esta parte de la casa se merece una revisión tanto si es una vivienda nueva o de segunda mano.

Lo que hacen los finlandeses en un vídeo viral que lleva unos años siendo tendencia es cubrir las ventanas con plástico, de esta manera se evita que se escape el aire. Algo que hace que la calefacción en casa sea más eficiente, pero cuidado, debes tener en cuenta que es una práctica peligrosa.

Dependiendo del sistema de calefacción, de gas o con leña, los gases pueden ser peligrosos, sino tienen una salida al exterior con una ventana o un sistema de ventilación adecuado. Por lo que, antes de poner en práctica cualquier truco, lo mejor es consultar con un especialista y revisar la calefacción.

Sin encender la calefacción y por 2 euros

Cuanta más eficiencia ganemos en casa, de la mano de un correcto aislamiento de las paredes y de las ventanas, menos gastaremos en calefacción. Podremos poner en práctica un sencillo truco como este, para ganar en eficiencia y en gastar poco más de 2 euros en mantener la casa caliente.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica nos dan algunas medidas que debemos tener en cuenta y que quizás nos ayuden a ahorrar un poco: «Una buena ventilación de la vivienda permite eliminar olores y renovar el aire. Además, evita que se acumulen las emanaciones que proceden de los materiales del edificio y facilita que la humedad del aire en el interior sea la adecuada. Ventilar siempre conlleva una cierta pérdida de calor, pero ésta puede ser muy diferente en función de la técnica que utilicemos. Una forma habitual de ventilar es hacerlo “por etapas”, abriendo las ventanas de cada habitación durante un buen rato, manteniendo la puerta cerrada para evitar los molestos portazos o el enfriamiento del resto de la casa. Sin embargo, los expertos en ahorro energético recomiendan una técnica alternativa: abrir a la vez las ventanas de toda la casa, manteniendo abiertas las puertas que comunican las estancias. Las corrientes que se producen permiten que el aire de la vivienda se renueve por completo en unos pocos minutos. Este sistema permite reducir el tiempo de ventilación, evitando, en buena medida, que las paredes se enfríen (volver a calentarlas conlleva un consumo extra de calefacción). En un informe encargado en 2012 por la Comisión Europea para valorar las posibilidades de reducir las emisiones cotidianas de gases de efecto invernadero mediante cambios sencillos de comportamientos, se concluyó que el cambio de la manera en que se ventilan las viviendas era la medida con un mayor potencial de ahorro entre todas las analizadas».

Otro elemento que también ayuda a ahorrar en calefacción y puede suponer hasta un 50% menos de gasto es purgar los radiadores: «Los radiadores de agua caliente (los más comunes en los hogares españoles) precisan una tarea que se debería hacer cada año, al principio de la temporada fría: sacar el aire que se acumula en ellos y que impide que éstos calienten adecuadamente. Es fácil y apenas lleva unos minutos. Hay que abrir el purgador que tiene cada radiador. Este suele tener una hendidura que habrá que girar utilizando una moneda o un destornillador plano. Debajo del purgador hay que colocar un vaso, u otro recipiente para evitar que se vierta el agua. La válvula debe abrirse sólo un poco, ya que, de lo contrario, podría salir el agua a chorros. Cuando deja de salir aire y sólo sale agua, es el momento de cerrarlo».