Nadie puede creer cuál es el puesto de España entre los países más felices del mundo. Esta importante lista que, en teoría, debe darnos ese merecido puesto ante uno de los lugares que atrae a más personas por el estilo de vida y el sol que nos visita casi todo el año, se queda en un lugar nunca visto. Este 2025 llega una lista que pondrá todo en su sitio, quizás en busca de una felicidad que cada vez es más escasa.

La búsqueda de todo ser humano por esa felicidad que parece que desaparece por momentos y que en realidad se acabará convirtiendo en una especie de espejismo, es cada vez más difícil de conseguir. Los países desarrollados son el lugar en el que se vive como reyes, siempre que lo comparemos con el pasado de la humanidad. Tenemos las necesidades cubiertas y eso es algo que sabemos y descubrimos con el pasado del tiempo. Pero eso no nos aleja del gran enemigo de la felicidad, la infelicidad o las preocupaciones, la tristeza y esos dolores de cabeza de los que no podemos escapar.

Nadie puede creer cuál es el puesto de España

España se sitúa en un lugar que debemos empezar a visualizar de tal forma que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Por lo que, habremos empezado a ver una serie de cambios que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta.

Son días de ver una situación cambiante que quizás hasta ahora no pensábamos que podríamos tener en cuenta. Tener las necesidades cubiertas no es sinónimo de felicidad. Lo que necesitamos es, cada vez más y más, llevándonos a una situación que hasta ahora no se ha repetido en la historia.

Ante un exceso de todo, encontrar la medida es algo que hasta nos cuesta un poco más de la cuenta. Por lo que, tenemos que apostar claramente por algunos detalles que hasta el momento pensábamos que teníamos. En su lugar, podemos obtener una serie de detalles que pueden ser los que marcarán un antes y un después.

El paisaje también puede jugar un papel fundamental para aportar felicidad. El ser humano es un ser que necesita de una naturaleza de la que parece que se ha desvinculado, aunque la realidad es que aporta muchas más sensaciones de lo que habíamos imaginado en estos tiempos que tenemos por delante.

España desciende hasta el número 38 de una lista liderada por Finlandia. En una posición que quizás nos sorprenderá.

Esta es la lista de países más felices del mundo

Como cada año se elabora la lista de países más felices del mundo, el world happiness report. Esta lista se elabora en función de: «Las clasificaciones de los países se basan en un promedio de tres años de la evaluación promedio de cada población de su calidad de vida. Expertos interdisciplinarios de economía, psicología, sociología y más allá buscan explicar las variaciones entre países y a lo largo del tiempo utilizando factores como el PIB per cápita, la esperanza de vida saludable, tener a alguien con quien contar, un sentido de libertad, generosidad y percepciones de corrupción. Estos factores ayudan a explicar las diferencias entre las naciones, mientras que las clasificaciones en sí se basan únicamente en las respuestas que dan las personas cuando se les pide que califiquen sus propias vidas».

Siguiendo con la misma explicación: «World Happiness Report 2025 también contiene una clasificación de los países más felices del mundo. Finlandia lidera el mundo en felicidad por octavo año consecutivo, con los finlandeses reportando una puntuación promedio de 7,736 (de 10) cuando se les pide que evalúen sus vidas. Costa Rica (quier lugar) y México (10o) entran en el top 10 por primera vez, mientras que las tendencias al alza continuas para países como Lituania (16), Eslovenia (19) y Chequia (20) subrayan la convergencia de los niveles de felicidad entre Europa Oriental, Central y Occidental. Los Estados Unidos (24o) caen a su posición más baja de la historia, con el Reino Unido (23o) reportando su evaluación de vida promedio más baja desde el informe de 2017».

La lista de este 2025 quizás nos acabe sorprendiendo, por lo que supone para algunos países. La clasificación se sitúa de tal forma que:

Finlandia Dinamarca Islandia Suecia Países Bajos Costa Rica Noruega Israel Luxemburgo México

Los países nórdicos siguen teniendo las mejores clasificaciones, seguidos de Países bajos o de Costa Rica que nos demuestran que ese paisaje y esa actividad al aire libre quizás tiene mucho que ver con una felicidad que depende de más factores de lo que nos imaginaríamos. En esencia estamos ante una serie de cambios a nivel mundial que debemos tener en cuenta. España queda lejos de estos 10 países que año tras año ocupan las primeras posiciones.