Letra y significado del himno de Suiza

La historia del himno de Suiza se remonta al año 1841 de la mano del monje cisterciense de la abadía de Wettingen Alberik Zwyssig. Sin embargo, no fue declarado himno oficial de la Confederación hasta mucho después, el 1 de abril de 1981.

Himno de Suiza

El Salmo Suizo o Cántico Suizo fue compuesto por Alberik Zwyssig con la letra de Leonhard Widmer en 1841. El texto original fue escrito en alemán por Leonhard Widmer. Cabe señalar que las versiones en francés e italiano no son traducciones, sino que fueron escritas posteriormente.

Schweizerpsalm – Alemán

Trittst im Morgenrot daher,

Seh’ich dich im Strahlenmeer,

Dich, du Hocherhabener, Herrlicher!

Wenn der Alpenfirn sich rötet,

Betet, freie Schweizer, betet!

Eure fromme Seele ahnt

(bis)

Gott im hehren Vaterland,

Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.

Kommst im Abendglühn daher,

Find’ich dich im Sternenheer,

Dich, du Menschenfreundlicher, Liebender!

In des Himmels lichten Räumen

Kann ich froh und selig träumen!

Denn die fromme Seele ahnt

Gott im hehren Vaterland,

Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.

Ziehst im Nebelflor daher,

Such’ich dich im Wolkenmeer,

Dich, du Unergründlicher, Ewiger!

Aus dem grauen Luftgebilde

Tritt die Sonne klar und milde,

Und die fromme Seele ahnt

Gott im hehren Vaterland,

Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.

Fährst im wilden Sturm daher,

Bist du selbst uns Hort und Wehr,

Du, allmächtig Waltender, Rettender!

In Gewitternacht und Grauen

Lasst uns kindlich ihm vertrauen!

Ja, die fromme Seele ahnt,

Gott im hehren Vaterland,

Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.

Cantique suisse – Francés

Sur nos monts, quand le soleil

Annonce un brillant réveil,

Et prédit d’un plus beau jour le retour,

Les beautés de la patrie

Parlent à l’âme attendrie;

Au ciel montent plus joyeux (bis)

Les accents d’un cœur pieux,

Les accents émus d’un cœur pieux.

Lorsqu’un doux rayon du soir

Joue encore dans le bois noir,

Le cœur se sent plus heureux près de Dieu.

Loin des vains bruits de la plaine,

L’âme en paix est plus sereine,

Au ciel montent plus joyeux (bis)

Les accents d’un cœur pieux,

Les accents émus d’un cœur pieux.

Lorsque dans la sombre nuit

La foudre éclate avec bruit,

Notre cœur pressent encore le Dieu fort;

Dans l’orage et la détresse

Il est notre forteresse;

Offrons-lui des cœurs pieux: (bis)

Dieu nous bénira des cieux,

Dieu nous bénira du haut des cieux.

Des grands monts vient le secours;

Suisse, espère en Dieu toujours!

Garde la foi des aïeux, Vis comme eux!

Sur l’autel de la patrie

Mets tes biens, ton cœur, ta vie!

C’est le trésor précieux (bis)

Que Dieu bénira des cieux,

Que Dieu bénira du haut des cieux.

Salmo svizzero – Italiano

Quando bionda aurora il mattin c’indora

l’alma mia t’adora re del ciel!

Quando l’alpe già rosseggia

a pregare allor t’atteggia;

in favor del patrio suol,

cittadino Dio lo vuol.

Se di stelle è un giubilo la celeste sfera

Te ritrovo a sera o Signor!

Nella notte silenziosa

l’alma mia in Te riposa:

libertà, concordia, amor,

all’Elvezia serba ognor.

Se di nubi un velo m’asconde il tuo cielo

pel tuo raggio anelo Dio d’amore!

Fuga o sole quei vapori

e mi rendi i tuoi favori:

di mia patria deh! Pietà

brilla, sol di verità

Quando rugge e strepita impetuoso il nembo

m’è ostel tuo grembo o Signor!

In te fido Onnipossente

deh, proteggi nostra gente;

Libertà, concordia, amor,

all’Elvezia serba ognor.

Traducción al español del alemán

Entras en la madrugada,

te veo en el mar brillante,

Tu, tu Altísimo, Magnífico!

Cuando los nevados Alpes se enrojecen,

Orad, Suizos libres, orad!

Vuestra piadosa alma presiente (bis)

Dios en la venerable patria,

Dios, el Señor, en la venerable patria.

Vienes en el anochecer,

Te encuentro en el ejército de estrellas,

Tu, tu amigo del hombre, amoroso!

En los espacios claros del cielo

Puedo soñar contento y dichoso!

Pues el alma piadosa presiente

Dios en la venerable patria,

Dios, el Señor, en la venerable patria.

Vas en la niebla,

Te busco en el mar de nubes,

Tú, Tu inescrutable, Eterno!

De la formación de aire gris

Entra el sol claro y suave,

Y el alma piadosa presiente

Dios en la venerable patria,

Dios, el Señor, en la venerable patria.

Navegas en una tormenta salvaje,

Eres nosotros mismos guardia y defensa.

Tú, todopoderoso gobernante, Salvador!

En la tormentosa y gris noche

Vamos a confiar puerilmente en él!

Sí, el alma piadosa presiente

Dios en la venerable patria,

Dios, el Señor, en la venerable patria.