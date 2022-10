El largo tiempo que suelen tardar los hombres solteros en cambiar las sábanas

Existe un eterno debate sobre con cuánta frecuencia hay que cambiar las sábanas, aunque la mayoría de los expertos recomiendan hacerlo una vez por semana en otoño e invierno y dos veces por semana en primavera y verano. Sin embargo, a juzgar por los resultados de una encuesta realizada entre 2.250 hombres solteros de Reino Unido, hay quienes no siguen esta recomendación.

El 45% de los hombres solteros reconoció que tardaba hasta cuatro meses en cambiar las sábanas, nada más y nada menos. Por el contrario, el 62% de las mujeres solteras afirmó que las cambiaba cada dos semanas. El porcentaje de hombres solteros que aseguraron hacer esto fue de apenas un 25%.

Pero, ¿cuáles son las razones que alegaron para cambiar las sábanas cada cuatro meses? Las principales excusas fueron las siguientes: «Se me olvida» (67%); No creo que sea necesario hacerlo con más frecuencia» (38%); No quiero tomarme la molestia (35%); «No tengo otras sábanas» (22%); «Me baño de noche, así que mis sábanas no se ensucian» (18%).

Sin embargo, aunque a simple vista las sábanas parezca que están limpias, lo cierto es que acumulan bacterias, ácaros y piel muerta. El doctor Aragona Giuseppe explica que «lavar la ropa y las sábanas con regularidad es importante para la limpieza general, pero también para garantizar que el cuerpo se mantenga limpio y saludable. Si no se lava la ropa con frecuencia, se puede correr el riesgo de contraer una infección o, simplemente, sentirse y oler a sucio», según recoge ‘El Confidencial’.

Y añade: «Si no se lavan las sábanas semanalmente, podrían provocar acné, manchas y otros problemas dermatológicos debido a que las bacterias sucias de las sábanas se transfieren a la piel».

Consejos para lavar las sábanas

Antes de meter las sábanas a la lavadora, es fundamental que las revises cuidadosamente para ver si hay manchas. De ser así, debes aplicar un tratamiento específico.

Si tienes varios juegos de sábanas, es normal que quieras lavarlos todos en una sola lavadora. Pero no es una buena idea sobrecargar el tambor porque, de lo contrario, el agua y el detergente no se distribuirán correctamente.

Si las sábanas son de un tejido natural, como el algodón o el lino, utiliza un programa de lavado de 60 grados. Además, debes usar un detergente y un suavizante para prendas delicadas.

Si tiendes la ropa de cama al aire libre, evita que la luz directa del sol y las altas temperaturas, porque ambos factores afectan a la suavidad de los tejidos.